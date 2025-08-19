दिल्ली पर इस बार खूब मेहरबान रहा मॉनसून, बीते 50 में से 40 दिन बरसे बादल

दिल्ली में एक बार में बहुत ज्यादा बारिश होने के बजाय इस बार हल्की या मध्यम बारिश की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस मॉनसूनी सीजन के बीते डेढ़ महीने यानी 50 दिनों में 40 दिन ऐसे रहे हैं, जब दिल्ली में फुहारें पड़ी हैं। बारिश का आंकड़ा भी सामान्य से ज्यादा चल रहा है।

राजधानी दिल्ली में एक बार में बहुत ज्यादा बारिश होने के बजाय इस बार हल्की या मध्यम बारिश की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस मॉनसूनी सीजन के बीते डेढ़ महीने यानी 50 दिनों में 40 दिन ऐसे रहे हैं, जब दिल्ली में फुहारें पड़ी हैं। बारिश का आंकड़ा भी सामान्य से ज्यादा चल रहा है।

राजधानी में पिछले कुछ वर्षों से बारिश का स्वरूप एक जैसा नहीं दिख रहा था। मॉनसून के समय में कभी तो भारी बारिश की घटनाएं होती थीं, जबकि बीच-बीच में कुछ दिन ऐसे रहते थे जब मौसम पूरी तरह से सूखा रहता था। इसके चलते लोगों को ज्यादा गर्मी और उमस का सामना करना पड़ता था। एक बार में ही बहुत ज्यादा बारिश होने के चलते जलभराव और यातायात जाम जैसी समस्याओं का सामना भी ज्यादा करना पड़ता था, लेकिन इस बार पहले की तुलना में ज्यादा समरूप तरीके से बारिश हो रही है।

जुलाई के 31 में से 29 दिन ऐसे रहे थे, जब हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। अगस्त के बीते 18 दिनों में से 12 दिन ऐसे रहे हैं, जब बादल बरसे। यानी बीते डेढ़ महीने में 41 दिन ऐसे रहे हैं, जब दिल्ली में बारिश दर्ज की गई है।

इसलिए आया मौसम में बदलाव : मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि पिछले दिनों काफी लंबे समय तक मॉनसून रेखा उत्तर भारत या हिमालय की तहलटी वाले क्षेत्रों में स्थित रही थी। इसके चलते सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है।

उन्होंने बताया कि इसी कारण राजधानी दिल्ली में भी सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब यह मॉनसून रेखा मध्य भारत में केन्द्रित हुई है। इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में बारिश की घटनाएं बढ़ेंगी। पता हो कि मॉनसून रेखा निम्न हवा के दबाव क्षेत्र को कहते हैं जो मॉनसूनी बादलों को खींच लाता है और बारिश होती है।

अगले दो दिन दिल्ली का तापमान बढ़ने के आसार दिल्ली में अगले दो दिनों के बीच अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। इस बीच तेज धूप निकलेगी और बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही भी लगी रहेगी। इसके चलते राजधानी के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज धूप निकली, लेकिन कुछ ही देर बाद हल्के बादलों का आनाजाना भी शुरू हो गया। इस बीच कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। रिज इलाके में दिन के समय 1.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 98 से 64 फीसदी तक रहा।