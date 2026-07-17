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दिल्ली से रूठा मॉनसून, 16 साल बाद सबसे लंबा ब्रेक; 48 डिग्री जैसी गर्मी से लोग बेहाल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, संजय कुशवाहा
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मॉनसून एक बार फिर राजधानी से रूठा हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते करीब डेढ़ दशक बाद यहां सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक लग गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में अगले चार-पांच दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम है। 

दिल्ली से रूठा मॉनसून, 16 साल बाद सबसे लंबा ब्रेक; 48 डिग्री जैसी गर्मी से लोग बेहाल

राजधानी दिल्ली का मॉनसून 16 वर्षों में सबसे लंबे ब्रेक पर चला गया है। दिल्ली में गुरुवार को लगातार छठवां दिन है जब मॉनसून आगमन के बाद भी बारिश नहीं हुई है। चार-पांच दिन और अच्छी मॉनसूनी बारिश होने के आसार नहीं हैं। इससे पहले वर्ष 2012 के जुलाई महीने में लगातार सात दिन बारिश नहीं हुई थी।

दिल्लीवालों के लिए इस बार का मॉनसून पहेली बना हुआ है। मॉनसून आने की आधिकारिक तिथि 27 जून थी, लेकिन पांच दिन की देरी से 2 जुलाई को इसका आगमन तो हुआ पर वह फीका रहा। कुछ समय बाद जब मॉनसून रेखा दिल्ली के नजदीक आई तो तीन दिन कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके बाद मॉनसून रेखा दूर खिसकी गई, जिससे दिल्ली में एक तरह का सूखा मौसम हो गया है।

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मौसम विभाग के पास मौजूद आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार मॉनसून ब्रेक की स्थिति दिल्ली के लिए सबसे लंबी होती दिख रही है। बारिश नहीं हुए पहले ही छह दिन बीत चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 में चार दिन और वर्ष 2022 एवं 2014 में छह-छह दिन ब्रेक मॉनसून की स्थिति रही थी। वर्ष 2012 में सर्वाधिक सात दिन तक लगातार बारिश नहीं हुई थी।

लू जैसी स्थिति बन रही

दिल्ली में मॉनसून आगमन के बाद भी लू जैसी स्थिति बन रही है। गुरुवार को बीच-बीच में हल्के बादलों की आमद जरूर हुई, लेकिन धूप के चलते तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। दिन के समय लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का भी अहसास हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.0 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आर्द्रता का स्तर 44 से 69 फीसदी तक रहा। दिल्ली के लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा है।

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महसूस हुई 48 डिग्री जैसी गर्मी

तेज धूप और उमस के चलते दिल्ली के लोगों को गुरुवार के दिन 48 डिग्री जैसी गर्मी का अनुभव हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक, दिन में ढाई बजे अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर 48 फीसदी और हवा की रफ्तार 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते लोगों को 48 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी (फील लाइक टेंपरेचर) का अहसास हुआ।

अभी दो दिन और भीषण गर्मी सताएगी

मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दो दिन तक भीषण गर्मी और उमस का मौसम बना रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

हवा साफ रही

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। बुधवार को यह 136 अंक पर था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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