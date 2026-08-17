Delhi Weather Update : दिल्ली से दूर हुई मॉनसून रेखा, तापमान फिर बढ़ने के आसार

Delhi Weather Update : गर्मी और उमस से बेहाल दिल्लीवालों के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। मॉनसून रेखा दिल्ली से दूर जाने के चलते तापमान में फिर से और बढ़ोतरी हो सकती है।

दिल्ली और आसपास के इलाकों से मॉनसून की रेखा फिलहाल दूर चली गई है। इसके चलते दिल्ली में अभी अच्छी बारिश के आसार नहीं है। इससे तापमान में हल्का इजाफा जरूर दर्ज किया जाएगा। रविवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए। महीने के पहले पखवाड़े में जोरदार बारिश के बाद अब दिल्ली में कुछ दिनों मौसम आमतौर पर शुष्क रहने के आसार हैं। दिन के समय हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन, सप्ताहभर तक कहीं भी तेज बारिश के आसार नहीं हैं।

मॉनसून रेखा हिमालय की तलहटी वाले इलाकों की तरफ खिसक जाने के चलते राजधानी और आसपास के इलाकों में मॉनसून की सक्रियता कम रहेगी। इस बीच, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार की सुबह से तेज धूप निकली रही। हालांकि, दिन के समय बीच-बीच में हल्के और घने बादलों की आवाजाही बनी रही।

मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

साफ-सुथरी बनी है राजधानी की हवा मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 92 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले भी वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग इसी स्तर पर था। अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहेगा। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

उमस में कमी से राहत दिल्लीवालों के लिए अच्छी बात यह है कि इस दौरान हवा की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह भर के दौरान ज्यादातर समय हवा उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी रहेगी। इसके चलते उमस भी कम रहेगी।