राजस्थान में मॉनसून की समय से पहले वापसी शुरू, जानें दिल्ली से कब होगी विदाई?

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने रविवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौटना शुरू कर दिया है, जबकि इसके लौटने की नॉर्मल डेट 17 सितंबर है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि आमतौर पर, प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि, दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 के बाद से यह मॉनसून की सबसे जल्दी वापसी है। 2015 में मॉनसून की वापसी 4 सितंबर को शुरू हुई थी। पुरानी व्यवस्था के तहत मॉनसून के वापस लौटने की शुरुआत की नॉर्मल डेट 1901-1940 के रिकॉर्ड के आधार पर 1 सितंबर हुआ करती थी। नई व्यवस्था के तहत भी 2020 के बाद से भी यह मॉनसून की सबसे जल्दी वापसी है, जब 1971-2019 के दौरान के आंकड़ों के आधार पर नॉर्मल डेट को 17 सितंबर के रूप में बदला गया था।

दिल्ली के लिए मॉनसून वापसी की नॉर्मल डेट 25 सितंबर

दक्षिण भारत में मॉनसून की अंतिम वापसी की तारीख (15 अक्टूबर) में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली के लिए मॉनसून वापसी की नॉर्मल डेट 25 सितंबर है। हालांकि मॉनसून के जल्दी आने और वापस लौटने या कवरेज का मॉनसून की समग्र स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से बरसात के मौसम में खेतीबाड़ी और जल एवं जल विद्युत प्रबंधन को दिशा प्रदान करता है।

इस साल, मॉनसून जल्दी शुरुआत ने किसानों को खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फसलों की बुवाई जल्दी शुरू करने में मदद की। देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश ने कुल रकबा (1,105 लाख हेक्टेयर) बढ़ाने में मदद की, जो पिछले साल (1,078 लाख हेक्टेयर) से अधिक है और खरीफ के सामान्य रकबे (1,096 लाख हेक्टेयर) से भी ज्यादा है।

हालांकि, केवल तीन दिन पहले ही मॉनसून की वापसी से रकबे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में बुवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। आईएमडी ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ और हिस्सों से भी मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी।