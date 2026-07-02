दिल्ली में शुरू हुई मानसूनी बारिश, 5 दिन की देरी से भीगी राजधानी; IMD का अलर्ट
दिल्ली में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो गई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले 5 दिनों की देरी से पहुंचा है। अब मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Delhi Monsoon: दिल्ली में झमाझमा बारिश की शुरुआत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून पहुंच चुका है। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले 5 दिन की देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून दिल्ली में अपनी सामान्य 27 जून की तुलना में पांच दिन की देरी से पहुंचा है। अब मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2021 के बाद पहली बार इतनी देरी से आया मानसून
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपडेटदेते हुए बताया कि 2021 के बाद यह पहली बार है जब मानसून ने जुलाई में दस्तक दी है। 2021 में मानसून 13 जुलाई को यहां पहुंचा था। पिछले पांच सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून 2025 में 29 जून, 2024 में 28 जून, 2023 में 25 जून और 2022 में 30 जून को दिल्ली पहुंचा था। आईएमडी ने आज दिल्ली के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है, और इस दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है।
उमस भरी गर्मी से राहत
गुरुवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई जिससे लोगों को उमस से काफी राहत मिली।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले बुधवार को न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ रुक-रुक कर हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई।
आसपास के राज्यों में भी हुई तेज बारिश
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भीषण उमस वाली गर्मी पड़ रही थी। अब मानसूनी बारिश होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत मिल गई है। बारिश के बाद अब कई दिनों तक दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी बारिश दिल्ली-एनसीआर के शहरों के साथ ही आसपास के राज्यों में भी पहुंच रही है। इस दौरान इन इलाकों में भी भीषण गर्मी से राहत मिल गई है।
हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गया मानसून
शिमला स्थित मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को हिमाचल पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून बुधवार तक पूरे राज्य में छा गया। विभाग ने दो से छह जुलाई के बीच (चार जुलाई को छोड़कर) कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।
गर्मी के कारण बंद हुए सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए, लेकिन भारी बारिश के कारण स्कूलों में उपस्थिति कम रही। अधिकारियों के अनुसार मंडी में 28 मार्गों को बंद कर दिया गया, कुल्लू में 12 और लाहौल एवं स्पीति तथा ऊना जिलों में दो-दो मार्गों को बंद किया गया। सोलन जिले की एक महिला की उस समय मौत हो गई, जब औट के पास चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार से बाहर निकलते समय वह गिरते चट्टान की चपेट में आ गई।
हिमाचल प्रदेश के आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, मानसून की पहली बारिश के दिन कांगड़ा जिले में तीन लोगों की मौत दर्ज की गई। इनमें एक व्यक्ति की मौत करंट लगने से और एक अन्य की ऊंचाई से गिरने के कारण हुई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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