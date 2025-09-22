monsoon likely to take exit this week from delhi but heat will continue temperature rise imd all latest weather updates ...तो इस हफ्ते दिल्ली को बाय-बाय बोल देगा मॉनसून, पर गर्मी लेगी इम्तेहान, Ncr Hindi News - Hindustan
...तो इस हफ्ते दिल्ली को बाय-बाय बोल देगा मॉनसून, पर गर्मी लेगी इम्तेहान

इस सप्ताह बारिश नहीं होने के कारण, तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस (°C) दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज़्यादा था। सोमवार को भी इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:06 AM
दिल्ली से इस सप्ताह मॉनसून की विदाई हो सकती है। आने वाले हफ़्ते में बारिश होने की संभावना कम है। रविवार को जारी किए गए अपने बुलेटिन में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा, "अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की आगे की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं।" दिल्ली में मॉनसून की वापसी की सामान्य तारीख 25 सितंबर होती है। हालांकि मौसम विभाग ने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है।

इस सप्ताह बारिश नहीं होने के कारण, तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस (°C) दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज़्यादा था। सोमवार को भी इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस मॉनसून सीजन में दिल्ली में सामान्य से 35% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। सफदरजंग वेधशाला में अब तक सामान्य 640.04 मिलीमीटर (mm) के मुकाबले 902.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जून से ही यह ज्यादा बारिश लगातार हो रही है, हर महीने बारिश लंबे समय के औसत से अधिक रही है:

➤जून में सामान्य से 45% ज्यादा

➤जुलाई में सामान्य से 24% ज्यादा

➤अगस्त में सामान्य से 72% ज्यादा

यहां तक कि सितंबर में भी सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हो चुकी है। चूंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना कम है, इसलिए शहर में तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रविवार को दिल्ली के लोगों ने गर्मी और उमस भरा दिन महसूस किया। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज़्यादा, 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस दौरान सापेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) 51% से 89% के बीच रही, जिसके कारण दोपहर 2:30 बजे हीट इंडेक्स (Heat Index) या महसूस होने वाला तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम, 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (Air Quality) लगातार 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 127 दर्ज किया गया।