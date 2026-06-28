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दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मॉनसून? आ गई गुड न्यूज, मौसम विशेषज्ञों का ताजा पूर्वानुमान

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की देरी से गर्मी और उमस बढ़ गई है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने मॉनसून को लेकर एक गुड न्यूज दी है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कब दस्तक देगा मॉनसून? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मॉनसून? आ गई गुड न्यूज, मौसम विशेषज्ञों का ताजा पूर्वानुमान

मॉनसून की देरी के कारण दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। तेज धूप और धीमी हवा के चलते उमस बढ़ गई है। दिल्ली में रातें भी गर्म हो रही हैं। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा है। वहीं अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में रविवार को भी लू की स्थिति बनी रही और शाम साढ़े पांच बजे लगभग 50.7° डिग्री सेल्सियस तापमान जितनी गर्मी महसूस (हीट इंडेक्स) की गई।

दिल्ली में कब दस्तक देगा मॉनसून?

इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग की मानें तो 2 से 3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के यूपी और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। इसके बाद के 2 से 3 दिनों में इसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वेदर का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, यदि हालात अनुकूल रहे तो दिल्ली में 4 जुलाई के आसपास मॉनसून दस्तक दे सकता है।

पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से बढ़ा तापमान

स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट एवं मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने कहा कि आमतौर पर मॉनसून 27 से 28 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है। इसके बाद तापमान कम होने लगता है, लेकिन इस साल मॉनसून के पहुंचने में देरी हो रही है। पाकिस्तान से आने वाली सूखी पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान बढ़ गया है। अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी दिल्ली पहुंच रही हैं। इससे उमस बढ़ गई है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण् बादल नहीं बन पा रहे हैं।

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पूर्वी यूपी और उत्तराखंड के साथ दिल्ली के लिए भी गुड न्यून

मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने कहा कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मॉनसून के 30 जून या एक जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। यही नहीं 2 या 3 जुलाई के आसपास मॉनसून के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में मॉनसून 4 जुलाई के आसपास पहुंच सकता है। शिमला मौसम केंद्र के अनुसार, 2 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत पर दस्तक दे सकता है। इससे उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में बारिश वाली परिस्थितियां बनेंगी।

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2 जुलाई से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने कहा कि 2 जुलाई से बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश के अलग-अलग दौर शुरू हो सकते हैं। हालात अनुकूल रहे तो जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून भी दिल्ली एनसीआर को प्रभावित कर सकता है। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के चलते 3 तारीख के बाद मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इसके बाद ही दिल्ली में दस्तक देगा। हालांकि, मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में मॉनसून की एंट्री को लेकर कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

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जुलाई के पहले हफ्ते में झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 30 जून और पहली जुलाई को आंधी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई को भी दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली-एनसीआर में बारिश के लिए बड़ा फैक्टर बन सकता है। हालांकि इसके साथ बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम और नम हवाएं भी कमाल करेंगी। कुल मिलाकर जुलाई का पहला हफ्ता दिल्ली-एनसीआर के लिए कूल-कूल रहने वाला है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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