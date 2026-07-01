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दिल्ली में अगले 48 घंटों में दस्तक दे सकता है मॉनसून, 7 जुलाई तक बारिश का दौर

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, संजय कुशवाह, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते यानी 7 जुलाई तक बारिश का दौर देखे जाने की संभावना जताई है। इस रिपोर्ट में मौसम विभाग का ताजा अपडेट… 

दिल्ली में अगले 48 घंटों में दस्तक दे सकता है मॉनसून, 7 जुलाई तक बारिश का दौर

दिल्ली के साथ ही NCR में इस हफ्ते बारिश वाला रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, अगले 2 दिनों के भीतर यानी लगभग 48 घंटों तक दिल्ली-NCR में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बीते 3 दिनों में मॉनसून ने तेजी पकड़ी है। मॉनसून गुजरात, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब-हरियाणा के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से 7 जुलाई तक बारिश वाला माहौल देखा जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। अचानक तेज हवाओं के साथ मौसम करवट लेगा और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी गुरुवार को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है।

मौसम विभाग ने कल यानी गुरुवार को भी दिल्ली के साथ ही NCR में बादल छाए रहने। कई जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 से लेकर 7 जुलाई तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ अचानक मौसम खराब होने और बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर इस पूरे हफ्ते यानी 7 जुलाई तक बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है।

मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार

यूं तो दिल्ली में मॉनसून आने की तारीख 27 जून है। लेकिन, इस बार देश की मुख्य भूमि केरल में ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन देरी से हुआ। इसके बाद भी मॉनसून की गति बेहद धीमी रही। खासकर दिल्ली में पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून के पहुंचने में देरी हुई। मुंबई जैसे महानगर में मॉनसून अपने निर्धारित समय से लगभग बारह दिनों की देरी के बाद पहुंचा। बीते 3 दिनों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है और देश के कई हिस्सों पर मॉनसूनी बादल छाने लगे हैं।

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इन राज्यों में मॉनसून की दस्तक

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, पूरे दमन और दीव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख के बचे हुए हिस्से, पूरे जम्मू कश्मीर और हरियाणा और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून की रेखा फिलहाल पोरबंदर, वल्लभ विद्यानगर, साजापुर, नौगांव, मिर्जापुर, आजमगढ़, अयोध्या, बदायूं, मेरठ, करनाल और गुरदासपुर से गुजर रही है।

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Delhi Rain and Mausam News

मॉनसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल

मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून की परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं और अगले दो दिनों के भीतर ही इसके अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंचने की पूरी संभावना है। मानसून आने के साथ ही दिल्ली हवा की दिशा में बदलाव होगा। हालांकि, मानसून आने के बाद भी अभी दिल्ली में बहुत तेज बारिश के आसार कम हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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