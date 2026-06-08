Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi Monsoon 2026 : दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून? सामने आईं संभावित डेट; छतरी-रेनकोट निकाल लें बाहर

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Monsoon 2026 : भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली में मॉनसून इस बार 25 से 30 जून के बीच पहुंचने के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में दिन और रात दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी हाे सकती है। साथ ही बुधवार के बाद एक बार फिर आंधी-बारिश आने का भी अनुमान है। 

Delhi Monsoon 2026 : दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून? सामने आईं संभावित डेट; छतरी-रेनकोट निकाल लें बाहर

देश के दक्षिणी हिस्से में मॉनसून की प्रगति के साथ ही दिल्ली में भी मॉनसून को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में मॉनसून आगमन की निर्धारित तिथि 27 जून है। माना जा रहा है कि दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच मॉनसून का आगमन हो सकता है। यानी दिल्ली में इस बार अपने निर्धारित समय के आसपास ही मॉनसून के पहुंचने के आसार हैं। हालांकि, मॉनसून की प्रगति कई बार हवाओं के धीमा पड़ने के साथ ही धीमी पड़ जाती है, इसलिए इस संबंध में अभी निश्चित होकर कुछ नहीं कहा जा सकता।

दिन और रात दोनों ही तापमान में होगा इजाफा

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में दिन और रात दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। सुबह से ही निकलने वाली कड़ी धूप के चलते लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का अहसास होगा। हालांकि, तीन दिनों बाद दिल्ली के मौसम पर एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इससे बुधवार के बाद के बाद तेज धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरेगा और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी दुर्गा ई-ऑटो योजना, कौन-कौन होगा पात्र

तेज धूप से छह डिग्री चढ़ा तापमान

दिल्ली में एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मियों का दौर शुरू हो गया है। रविवार दोपहर लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में बीते तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब हवा के रुख में बदलाव हुआ है। दिल्ली में अब हवा ज्यादातर समय पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। यह हवा सूखी और गर्म है। इसमें नमी की मात्रा कम है। इससे लोगों को दिन के समय गर्म हवा के थपेड़ों का अहसास होने लगा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर बीते तीन दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग छह डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसके बाद से ही तापमान तेजी से बढ़ा है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:GDA प्लॉट पाने को लोगों में भारी क्रेज, हर एक प्लॉट के लिए सवा सौ दावेदार

कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी

दिल्ली में दिनभर की तेज गर्मी के बाद शाम के समय कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शाम को पांच बजे के बाद आईजीआई हवाई अड्डा, पालम और आयानगर जैसे इलाकों में घने बादलों की आवजाही शुरू हो गई। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। पालम में 2.6 मिमी और आयानगर में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे गर्मी से हल्की राहत मिली, हालांकि यह राहत ज्यादा देर तक टिकने की संभावना कम है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के आईजीआई-नोएडा एयरपोर्ट के बीच बनेगी सुरंग, गुरुग्राम जाना भी होगा आसान
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।