गाजियाबाद में बंदरों के झुंड ने दीवार गिराई, एक महिला की मौत; 7 लोग घायल

गाजियाबाद में बंदरों के झुंड ने दीवार गिराई, एक महिला की मौत; 7 लोग घायल

संक्षेप: गाजियाबाद में शुक्रवार रात विवाह से पूर्व के एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब बंदरों के एक झुंड ने एक मकान की दीवार को हिला दिया, जिससे वह नीचे खड़े लोगों पर गिर गई।

Sat, 1 Nov 2025 12:17 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के मोदीनगर की सुदामापुरी कॉलोनी में शुक्रवार रात विवाह से पूर्व के एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब बंदरों के एक झुंड ने एक मकान की दीवार को हिला दिया, जिससे वह नीचे खड़े लोगों पर गिर गई।

वेद प्रकाश के पुत्र संदीप कुमार की 2 नवंबर को शादी है, जिसके लिए शुक्रवार रात को उनके घर पर मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम देखने के लिए पड़ोस के कई लोग एक मकान के पास खड़े थे। दीवार गिरने से राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार के सिर पर ईंटें गिरीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे में गोमा, बीना, बबीता, प्रमोद, ममता, दो साल का बच्चा नीत और जयवीरी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ गया है और वे आए दिन लोगों को काटकर घायल करते रहते हैं। शुक्रवार को ही सीकरी खुर्द गांव के ग्रामीणों ने बंदरों से निजात दिलाने की मांग को लेकर मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू सिवाच का घेराव किया था।

नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नरेंद्र मोहन मिश्रा ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उन्हें रखने के लिए उचित स्थान न मिलने के कारण पकड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही बंदरों को पकड़ने का अभियान फिर से शुरू किया जाएगा।

