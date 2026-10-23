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₹51,000 का इनामी 'वॉन्टेड' बंदर पकड़ा, 30 से अधिक लोगों को बना चुका है शिकार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाणा के पलवल में लोगों को 30 से अधिक लोगों को काटकर डर और टेंशन देने वाला बंदर को अब पकड़ लिया गया है। इसे पकड़ने पर 51000 रुपये का इनाम रखा गया था। सोशल मीडिया पर बंदर को पकड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

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बंदर - प्रतीकात्मक तस्वीर

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले के हथीन इलाके में करीब 30 से अधिक लोगों को काटकर घायल करने वाले बंदर को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार को पकड़ लिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष रेणु लता की ओर से इस बंदर को पकड़ने के लिए 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बंदरों के बढ़ते हमलों से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

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नगर परिषद अध्यक्ष रेणु लता के सहयोगी सुमित राजपूत ने गुरुवार को बताया कि बंदर को पकड़ने के लिए निजी टीम की मदद ली गई। अब तक तीन बंदरों को पकड़ा जा चुका है। आक्रामक बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए घोषित इनाम में से अब तक 30 हजार रुपये नकद दिए जा चुके हैं। शेष राशि भी घोषित इनाम के तहत दी जाएगी।

बंदर को थप्पड़ मारते तथा डंडों से पीटते नजर आए लोग

वहीं, सोशल मीडिया पर बंदर को पकड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति बंदर को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। बंदर के हाथ बंधे हैं और पीछे चल रहे कुछ लोग उसे थप्पड़ मारते तथा डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं।

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स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद

स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में ऐसे बंदरों की संख्या सैकड़ों में है। बंदरों के हमलों से लोगों में भारी डर बना हुआ है। नगर प्रशासन के अनुसार, बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त टीमें तैनात करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंदरों को पकड़ने के दौरान सुरक्षित और मानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को हमलों से राहत मिले और पशुओं को भी चोट न पहुंचे।

बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कुत्ते जहां राह चलते लोगों और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं बंदर घरों में घुसकर हमले करते हैं। बंदरों का आतंक आम इंसानी बस्तियों में ही नहीं बल्कि संसद भवन तक देखा जा सकता है। इसके साथ ही आवारा कुत्तों पर कार्रवाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक उठाया जा चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए थे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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