₹51,000 का इनामी 'वॉन्टेड' बंदर पकड़ा, 30 से अधिक लोगों को बना चुका है शिकार

हरियाणा के पलवल में लोगों को 30 से अधिक लोगों को काटकर डर और टेंशन देने वाला बंदर को अब पकड़ लिया गया है। इसे पकड़ने पर 51000 रुपये का इनाम रखा गया था। सोशल मीडिया पर बंदर को पकड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले के हथीन इलाके में करीब 30 से अधिक लोगों को काटकर घायल करने वाले बंदर को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार को पकड़ लिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष रेणु लता की ओर से इस बंदर को पकड़ने के लिए 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बंदरों के बढ़ते हमलों से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

नगर परिषद अध्यक्ष रेणु लता के सहयोगी सुमित राजपूत ने गुरुवार को बताया कि बंदर को पकड़ने के लिए निजी टीम की मदद ली गई। अब तक तीन बंदरों को पकड़ा जा चुका है। आक्रामक बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए घोषित इनाम में से अब तक 30 हजार रुपये नकद दिए जा चुके हैं। शेष राशि भी घोषित इनाम के तहत दी जाएगी।

बंदर को थप्पड़ मारते तथा डंडों से पीटते नजर आए लोग वहीं, सोशल मीडिया पर बंदर को पकड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति बंदर को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। बंदर के हाथ बंधे हैं और पीछे चल रहे कुछ लोग उसे थप्पड़ मारते तथा डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में ऐसे बंदरों की संख्या सैकड़ों में है। बंदरों के हमलों से लोगों में भारी डर बना हुआ है। नगर प्रशासन के अनुसार, बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त टीमें तैनात करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंदरों को पकड़ने के दौरान सुरक्षित और मानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को हमलों से राहत मिले और पशुओं को भी चोट न पहुंचे।