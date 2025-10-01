दिल्ली में बढ़ता जा रहा बंदरों का आतंक, सरकारी दफ्तकों में अफसर भी सुरक्षित नहीं

दिल्ली के शास्त्री भवन में बंदर के हमले से एक अधिकारी की सातवीं मंज़िल से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने शहर में बंदरों की बेकाबू समस्या को फिर उजागर कर दिया है, जिसके चलते नागरिक दशकों से भय के साये में जी रहे हैं और प्रभावी समाधान की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली की सड़कों, पार्कों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों पर भी बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यह समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन शास्त्री भवन की सातवीं मंजिल से एक सरकारी अधिकारी के गिरने की दर्दनाक घटना दिल्ली में बंदरों की बढ़ती समस्या को फिर से उजागर करती है, जो अब शहरवासियों के लिए रोज का सिरदर्द बन चुकी है।

शास्त्री भवन में बंदरों का हमला सोमवार को शास्त्री भवन में एक 33 वर्षीय सरकारी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बालकनी के पास फोन पर बात कर रहे थे, तभी एक बंदर ने अचानक उन्हें चौंका दिया। घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ा और वह सातवीं मंजिल से नीचे जा गिरे। यह घटना साल 2007 के उस दुखद मामले की याद दिलाती है, जब दिल्ली के तत्कालीन उप महापौर एसएस बाजवा की अपने घर में बंदरों के हमले से मौत हो गई थी।

बाजवा मामले के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बंदरों को असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। सरकारी दावों के अनुसार, 25 हजार से अधिक रीसस मैकाक बंदरों को वहां पहुंचाया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि दो दशक बाद भी, दिल्ली के लाखों नागरिक रोजाना बंदरों के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।

खुलेआम घूम रहे बंदरों ने मचाया आतंक विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि बंदरों को शिफ्ट करने का कार्यक्रम कई वर्षों से कछुआ चाल से चल रहा है। इसकी मुख्य वजहों में बंदर पकड़ने वालों की भारी कमी और इस मुद्दे पर कानूनी विवाद शामिल है। सालों तक एजेंसियां इस बात पर उलझी रहीं कि बंदर वन विभाग के तहत जंगली जानवर हैं या नगर निगम के नियंत्रण वाले आवारा पशु। 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद रीसस मैकाक को संरक्षित प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया, जिससे यह तकनीकी रूप से एक नागरिक मुद्दा बन गया। लेकिन इस बदलाव ने भी समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, क्योंकि वन विभाग ने बंदरों की जनगणना और नसबंदी की अपनी योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दीं।

क्या कहते हैं आंकड़े? समस्या की भयावहता को समझने के लिए नगर निगम के आंकड़े काफी हैं। MCD ने 2022-23 में 1,654 बंदरों को, 2023-24 में 1,788 को, 2024-25 में 1,483 को और इस साल जुलाई तक 359 बंदरों को स्थानांतरित किया है। एक MCD अधिकारी ने बताया कि उनके पास केवल 10 निजी बंदर पकड़ने वाले हैं, जिन्हें प्रति बंदर 1800 रुपये का भुगतान किया जाता है, लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण ज्यादा लोग यह काम नहीं करना चाहते। दूसरी ओर, NDMC (लुटियंस दिल्ली) ने बंदरों को 'दूर भगाने' पर ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने VVIP जोन में 30 फील्ड वर्कर तैनात किए हैं और दूतावासों से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक 41 संवेदनशील स्थानों पर लंगूर के कटआउट लगाए हैं। ये कामचलाऊ उपाय प्रशासनिक विफलता को उजागर करते हैं।

अधूरे समाधान बढ़ा रहे टेंशन इस पूरी कवायद की जड़ में असोला अभयारण्य की स्थिति है। विशेषज्ञों ने बताया कि असोला में प्राकृतिक भोजन स्रोतों की कमी है और कोई बाड़बंदी नहीं है, जिसकी वजह से बंदर आसानी से वापस शहर के रिहायशी इलाकों में लौट आते हैं। सेंट्रल दिल्ली, सीआर पार्क, सुखदेव विहार, कमला नेहरू रिज, और आईटीओ जैसे कई इलाके नियमित रूप से बंदरों की घुसपैठ, खाने की चोरी और हिंसक हरकतों से जूझ रहे हैं। यूनाइटेड आरडब्ल्यूएज जॉइंट एक्शन के अतुल गोयल ने स्पष्ट कहा है कि केवल कुछ बंदरों को पकड़कर बिना भोजन वाले जंगल में छोड़ना समाधान नहीं है- दिल्ली को व्यापक योजना पर काम करना होगा जिसमें जंगल क्षेत्रों में प्राकृतिक भोजन स्रोत विकसित करना और संपूर्ण शिफ्टिंग शामिल हो।