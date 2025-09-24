Monkey damaged high tension line in Loni Delhi-Saharanpur rail route disrupted बंदर के कारण हाईटेंशन लाइन टूटी, दिल्ली-सहारनपुर रेल रूट ढाई घंटे रहा ठप, हजारों यात्री परेशान, Ncr Hindi News - Hindustan
बंदर के कारण हाईटेंशन लाइन टूटी, दिल्ली-सहारनपुर रेल रूट ढाई घंटे रहा ठप, हजारों यात्री परेशान

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम एक बंदर के चपेट में आने से हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। इससे दिल्ली-सहारनपुर रेलवे रूट ढाई घंटे तक ठप रहा। चार ट्रेनें प्रभावित हुईं और हजारों यात्री परेशान रहे।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 24 Sep 2025 06:08 AM
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम एक बंदर के चपेट में आने से हाईटेंशन (उच्च क्षमता) लाइन का तार टूट गया। इससे दिल्ली-सहारनपुर रेलवे रूट ढाई घंटे तक ठप रहा। चार ट्रेनें प्रभावित हुईं और हजारों यात्री परेशान रहे।

लोनी रेलवे स्टेशन अधीक्षक कुलदीप त्यागी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:40 बजे एक बंदर लोनी यार्ड स्टेशन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस कारण हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। तार टूटने के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ट्रेन लोनी स्टेशन पर नहीं आ सकी। सभी ट्रेनें खेकड़ा, दिल्ली और शाहदरा स्टेशनों पर खड़ी रहीं।

स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी दिल्ली मंडल अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर रेलवे की ट्रेक्शन रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन (टीआरडी) विभागकर्मी मौके पर पहुंचे। टीआरडी टीम ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद हाई टेंशन लाइन को दुरुस्त किया। इसके बाद रात करीब नौ बजकर दस मिनट पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका।

हजारों दैनिक यात्री घटना से परेशान रहे

इस रूट पर दिल्ली, शाहदरा से लोनी, खेकड़ा, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या रहती है। जिस समय घटना हुई, उस समय दैनिक यात्रियों के आवागमन का समय होता है। इस वजह से हजारों दैनिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

चार ट्रेनें प्रभावित

● 64027: दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर खड़ी रही। इससे यात्री परेशान रहे।

● 64021: दिल्ली से शामली जाने वाली ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर खड़ी रही।

● 74023: दिल्ली से शामली जाने वाली ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकी रही।

● 64092: शामली से दिल्ली की ट्रेन खेकड़ा स्टेशन पर खड़ी रही।