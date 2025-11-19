लड़कियों को घर में सुकून मिलता था, ड्रिंक करतीं, खेलती, डांस करतीं...; निठारी कांड पर मोनिंदर पंढेर

संक्षेप: निठारी कांड के कई राज से पर्दा उठा है। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर ने कोठी में लड़कियों और एस्कॉर्ट के आने की बात का जिक्र करते हुए कहा कई लड़कियां मेरे काफी करीब थीं।

नोएडा का निठारी कांड, जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे के नाले में कई बच्चों के कंकाल मिले थे। आरोपी मालिक पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली मामले से बरी हो चुके हैं। अब पंढेर ने इस कांड से जुड़े कई राज खोले हैं। पंढेर ने बताया, कोठी में एस्कॉर्ट आती थीं। दिस वॉज़ नॉट टोटली ए सेक्सुअल रिलेशन। (यह पूरी तरह से सेक्स संबंध बनाने के लिए नहीं था) कुछ लड़कियां मेरे काफी करीब थीं। उनको मेरे घर पर सुकून मिलता था।

लड़कियों को मेरे घर सुकून मिलता था आज तक से बातचीत के दौरान पंढेर ने दावा किया कि पेड़ सेक्स कभी भी मुद्दा नहीं था। उनको मेरे घर में सुकून मिलता था। उनको खाना मिलता था, मेरे घर पर नौकर था। वो ड्रिंक भी करती थीं, मैं इस बात से मना नहीं करता हूं। वो अपना ड्रिंक भी करती थीं। हंसती-खेलती थीं। डांस भी करती थीं। पंढेर ने दावा किया कि कभी-कभी उनके पति भी उनके साथ कोठी में होते थे। कोली को इसके बारे में सब जानकारी थी। पंढेर ने ये भी दावा किया कि कोठी में निठारी बस्ती की लड़िकयां नहीं आती थीं।

नाले में मिले थे बच्चों-लड़कियों के कंकाल साल 2005-06 में नोएडा के निठारी में रहने वाले दर्जनों बच्चे और लड़कियां धीरे-धीरे लापता होने लगे, तो मामला लोगों की नजरों में आया। फिर 29 दिसंबर 2006 के दिन मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे के नाले में बच्चों के कंकाल मिले तो शहर भर में सनसनी फैल गई। जांच आगे बढ़ी, तो कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर शक हुआ और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोनों बरी हो गए।