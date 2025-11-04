मम्मी-पापा, मुझे माफ कर देना...; छात्रा ने रेवाड़ी के होटल में किया सुसाइड

संक्षेप: हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान राजस्थान के झुंझुनूं निवासी 20 साल की निकिता के रूप में हुई है। निकिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और दिल्ली में किराए पर रहती थी।

हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान राजस्थान के झुंझुनूं निवासी 20 साल की निकिता के रूप में हुई है। निकिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और दिल्ली में किराए पर रहती थी। पुलिस को कमरे से एक पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है-मैं भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही हूं। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचकर बहुत परेशान हूं। मम्मी-पापा, मुझे माफ कर देना। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी और इसी कारण रेवाड़ी का होटल चुना।

अकेले ही आई थी होटल निकिता सोमवार दोपहर रेवाड़ी के होटल में अकेली ही आई थी। उसने यहां कमरा बुक कराया था। मंगलवार सुबह 11 बजे उसका चेकआउट टाइम था लेकिन जब वह नीचे नहीं आई तो होटल स्टाफ को शक हुआ। स्टॉफ ने पहले कमरे में फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर निकिता ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। पुलिस ने तुरंत कमरे को सील कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि शुरूआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग हो रहा है। निकिता के परिवार को सूचना दे दी गई है। होटल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। स्टाफ के अनुसार निकिता ने होटल में अकेले प्रवेश किया था और उसके साथ कोई नहीं था। उसने रजिस्टर में अपने असली नाम और दिल्ली पते की जानकारी दर्ज कराई थी। युवती ने मानसिक रूप से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।