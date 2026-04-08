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दिल्ली में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का ऐक्शन, पकड़ा गया सब्जीवाला

Apr 08, 2026 12:39 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार इलाके में 11 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 25 साल के सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के मधुबनी निवासी धर्मेंद्र के तौर पर हुई है।

दिल्ली में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का ऐक्शन, पकड़ा गया सब्जीवाला

दिल्ली पुलिस ने निहाल विहार इलाके में 11 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 25 साल के सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के मधुबनी निवासी धर्मेंद्र के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार, घटना चार अप्रैल की है जब बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने में एक व्यक्ति ने अपनी भतीजी के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में अब पुलिस ने ऐक्शन दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

3 अप्रैल को मिली थी शिकायत

शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन अप्रैल को उनके घर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता का बयान उसके माता-पिता की मौजूदगी में दर्ज किया गया। बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

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पुलिस ने क्या बताया

डीसीपी ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए पुलिस की एक विशेष टीम ने इलाके में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी को लक्ष्मी पार्क के पास देखा गया।

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डीसीपी के मुताबिक, पुलिस ने जानकारी के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह इलाके में सब्जी बेचने का काम करता है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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