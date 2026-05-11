क्लब के बाहर कपड़े फाड़े, मारपीट और नस्लीय टिप्पणी का आरोप; दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं से बदसलूकी
घटना दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके की है, जहां क्लब से बाहर आने के बाद महिलाओं के साथ कुछ युवकों ने अभद्रता की। पुलिस ने मामले में चार मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़, नस्लीय टिप्पणी और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके की है, जहां क्लब से बाहर आने के बाद महिलाओं के साथ कुछ युवकों ने अभद्रता की। पुलिस ने मामले में चार मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
मारपीट, गालियां और नस्लीय टिप्पणियों का आरोप
पुलिस के मुताबिक, घटना 10 मई की तड़के की है। दोनों महिलाएं ईरोस होटल के पास एक चाय की दुकान पर चाय पी रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और उन पर भद्दे कमेंट कसने लगे। महिलाओं ने विरोध किया, तो कुछ और युवक वहां आ गए और विवाद बढ़ गया। पीड़िताओं का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ नस्लीय टिप्पणियां की गईं, उन्हें गालियां दी गईं और मारपीट की गई।
बांस की लकड़ी से हमला, कपड़े तक फाड़ दिए
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जबकि दूसरी महिला ने दावा किया कि जब वे वहां से निकलने की कोशिश कर रही थीं, तब उन पर बांस की लकड़ी से हमला किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों का रास्ता भी रोका और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले गई पुलिस
मामले की सूचना सुबह करीब 7 बजे पीसीआर कॉल के जरिए कालकाजी थाना पुलिस को मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बाद में मेडिकल जांच के लिए उन्हें एम्स अस्पताल भेजा गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इनमें महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला, चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, पीछा करना, आपराधिक धमकी और सामूहिक इरादे जैसी धाराएं शामिल हैं।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, जांच जारी
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई लोगों से पूछताछ की। अब तक आठ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिनमें से चार मुख्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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