NCR से प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक व बसों को हटाने का रास्ता साफ, ‘परिवर्तन’ योजना की गाइडलाइंस को मिली मंजूरी
MoHU ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि, ‘PARIVARTAN योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे बढ़ाती है जिसके तहत साफ-सुथरी मोबिलिटी की ओर बढ़कर दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और नागरिकों के लिए रहने का एक स्वस्थ माहौल बनाना है।’
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चल रहे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को साफ-सुथरे 'भारत स्टेज (BS)-VI' मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'परिवर्तन' योजना की गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। यहां पर PARIVARTAN का मतलब ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेजी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम से है।
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को मंजूरी दी थी, वहीं अब आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री ने भी इस योजना के लिए विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के साथ ही, यह योजना लागू होने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस योजना का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार से 5,041 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है।
इस योजना के तहत मोटर वाहन टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में माफी, वाहन लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी, नए वाहनों पर कम से कम 8% OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) डिस्काउंट, योग्य डीजल और CNG रिप्लेसमेंट वाहनों के लिए मासिक फ्यूल वाउचर सहायता, और इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट वाहनों व सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) ट्रेडिंग के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता शामिल है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) इस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय होगा और इसे नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के जरिए फंड दिया जाएगा। यह योजना दिल्ली से गुजरने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए पहले किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, साफ हवा और एक स्वस्थ व ज्यादा टिकाऊ नेशनल कैपिटल रीजन की दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और NCRPB के चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लेकर कहा, ‘PARIVARTAN गाइडलाइंस को मंजूरी मिलना नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक अहम कदम है। NCRPB के चेयरमैन के तौर पर, मुझे भरोसा है कि यह स्कीम पुरानी हो चुकी ट्रकों और बसों से होने वाले गाड़ियों के प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगी और इलाके के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उल्लेखनीय सुधार लाएगी, जिससे दिल्ली-NCR के करोड़ों निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।’
जमीनी स्तर पर इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने की दिशा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली (NCT) राज्यों ने इस योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों पर दस साल के लिए मोटर वाहन टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्कीम को एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म VAHAN, V-Scrap, DigiELV, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS), इसमें शामिल लेंडर्स और फ्यूल वाउचर सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ेगा, ताकि फायदों की पारदर्शी, कुशल और पूरी तरह से डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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