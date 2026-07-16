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NCR से प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक व बसों को हटाने का रास्ता साफ, ‘परिवर्तन’ योजना की गाइडलाइंस को मिली मंजूरी

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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MoHU ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि, ‘PARIVARTAN योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे बढ़ाती है जिसके तहत साफ-सुथरी मोबिलिटी की ओर बढ़कर दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और नागरिकों के लिए रहने का एक स्वस्थ माहौल बनाना है।’

NCR से प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक व बसों को हटाने का रास्ता साफ, ‘परिवर्तन’ योजना की गाइडलाइंस को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चल रहे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को साफ-सुथरे 'भारत स्टेज (BS)-VI' मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'परिवर्तन' योजना की गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। यहां पर PARIVARTAN का मतलब ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेजी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम से है।

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को मंजूरी दी थी, वहीं अब आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री ने भी इस योजना के लिए विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के साथ ही, यह योजना लागू होने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस योजना का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार से 5,041 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है।

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इस योजना के तहत मोटर वाहन टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में माफी, वाहन लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी, नए वाहनों पर कम से कम 8% OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) डिस्काउंट, योग्य डीजल और CNG रिप्लेसमेंट वाहनों के लिए मासिक फ्यूल वाउचर सहायता, और इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट वाहनों व सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) ट्रेडिंग के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता शामिल है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) इस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय होगा और इसे नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के जरिए फंड दिया जाएगा। यह योजना दिल्ली से गुजरने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए पहले किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, साफ हवा और एक स्वस्थ व ज्यादा टिकाऊ नेशनल कैपिटल रीजन की दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम है।

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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और NCRPB के चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लेकर कहा, ‘PARIVARTAN गाइडलाइंस को मंजूरी मिलना नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक अहम कदम है। NCRPB के चेयरमैन के तौर पर, मुझे भरोसा है कि यह स्कीम पुरानी हो चुकी ट्रकों और बसों से होने वाले गाड़ियों के प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगी और इलाके के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उल्लेखनीय सुधार लाएगी, जिससे दिल्ली-NCR के करोड़ों निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।’

जमीनी स्तर पर इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने की दिशा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली (NCT) राज्यों ने इस योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों पर दस साल के लिए मोटर वाहन टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्कीम को एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म VAHAN, V-Scrap, DigiELV, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS), इसमें शामिल लेंडर्स और फ्यूल वाउचर सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ेगा, ताकि फायदों की पारदर्शी, कुशल और पूरी तरह से डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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