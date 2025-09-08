Mohana Road of Faridabad will remain closed for 2 months for elevated bridge construction फरीदाबाद की यह सड़क 2 महीने रहेगी बंद, एलिवेटेड रोड का काम होगा तेज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMohana Road of Faridabad will remain closed for 2 months for elevated bridge construction

फरीदाबाद की यह सड़क 2 महीने रहेगी बंद, एलिवेटेड रोड का काम होगा तेज

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक बार फिर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस रोड को दो महीने के लिए बंद कर दिया है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 8 Sep 2025 03:12 PM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद की यह सड़क 2 महीने रहेगी बंद, एलिवेटेड रोड का काम होगा तेज

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक बार फिर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस रोड को दो महीने के लिए बंद कर दिया है। वहीं, विभाग ने मुकेश कॉलोनी से ऊंचा गांव की पुलिया तक तैयार किए जाने वाले वैकल्पिक मार्ग को अब तक शुरू नहीं किया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दावा किया था कि मोहना रोड जब बंद किया जाएगा तो वैकल्पिक मार्ग शुरू कर दिया जाएगा। शनिवार को विभाग ने मोहना रोड चंदावली मोड़ के पास से बंद कर दिया। इसके अलावा मुकेश कॉलोनी की ओर से मंडी की ओर जाने वाला रास्ता भी पहले से ही बंद है।

विभाग की ओर से मोहना रोड पूरी तरह बंद करने के लिए लोगों तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। इस कारण अपनी-अपनी कार लेकर आने-जाने वाले लोगों को बड़े-बड़े पत्थर को देखने के बाद गलियों में किसी तरह अपने-अपने वाहनों को लेकर आना-जाना पड़ रहा है।

मोहना रोड पर चंदावली मोड़ से कुछ आगे रोड बंद करने के लिए लगाए गए पत्थरों के बीच केवल इतना रास्ता छोड़ा है, जहां से केवल दोपहिया वाहन ही निकल सकें। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बल्लभगढ़ तक पहुंचने में आने-जाने वालों को बेहद परेशानी हो रही है। डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे से मोहना रोड से बल्लभगढ़ की ओर आने-जाने वाले बड़े वाहनों के चालकों को बेहद परेशानी हो रही है।

अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी

मोहना रोड के बंद होने से सरकारी अस्पताल तक पहुंचने वालों को बेहद परेशानी रही है। चंदावली मोड से अस्पताल मोड तक कहीं सीवर लाइन डल रही है तो कहीं एलिवेटिड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में शहर के एक मात्र सरकारी अस्पताल तक पहुंचना मरीजों के लिए बेहद कठिन हो रहा है।

राम प्रकाश, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग, ''एलिवेटेड पुल के निर्माण कार्य तेज करने को लेकर मोहना रोड दो माह के लिए बंद किया गया है। वैकल्पिक रास्ते को जल्दी ही तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा।''