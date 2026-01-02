Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में बिहार के मोहम्मद रिजवान की हत्या, चिकन शॉप में वीरबल ने मांगा था नशे के लिए पैसा

संक्षेप:

फरीदाबाद के बड़ौली गांव में एक फैक्टरी कर्मचारी की ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके पर ही चाकू फेंककर फरार हो गया। यह घटना गुरुवार देर शाम की है।

Jan 02, 2026 06:10 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के बड़ौली गांव में एक फैक्टरी कर्मचारी की ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके पर ही चाकू फेंककर फरार हो गया। यह घटना गुरुवार देर शाम की है। बताया जा रहा है नशे के लिए रुपये न देने पर आरोपी ने फैक्टरी कर्मचारी को चाकू घोंपकर मार डाला।

बीपीटीपी थाना पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर हत्या के आरोप में बड़ौली निवासी वीरबल उर्फ पुच्ची के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से बिहार के जिला समस्तीपुर के मोरसंड कुम्हेरा गांव निवासी करीब 46 वर्षीय मोहम्मद रिजवान करीब 15 वर्ष से अपने परिवार के साथ बड़ौली गांव में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। वह सेक्टर- छह स्थित एक फैक्टरी में हेल्पर के तौर पर नौकरी करते थे। गुरुवार को नव वर्ष की वजह से वह छुट्टी पर थे।

गुरुवार शाम को वह अपने घर से चिकन लेने के लिए निकले थे। जब वह बड़ौली स्थित दुकान पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक युवक मिल गया। वह युवक उनसे कुछ नशीला पदार्थ खरीदने के लिए रुपये मांग रहा था। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो आरोपी ने मीट की दुकान से चाकू उठाकर उन पर ताबड़तोड़ तीन वार कर दिए। आरोपी ने उनकी छाती और बगल में चाकू मारे थे। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकू मारने के बाद आरोपी चाकू को दुकान के अंदर फेंक कर फरार हो गया। चाकूबाजी की घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई।

कुछ देर में उनके परिजन मौके पर पहुंच गए। वे उन्हें उपचार के लिए सेक्टर-आठ स्थित सर्वोदय अस्पताल के लिए लेकर दौड़े। वहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बीपीटीपी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दुकान को बंद कर दिया। वहीं हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी। बाद में अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया।

बेटा बोला- पिता की किसी से रंजिश नहीं थी

मृतक के बेटे मोहम्मद एजाज ने बताया कि उसके पिता की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वह किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। गुरुवार शाम को वह चिकन लेने के लिए गए थे। इसी दौरान वहां पर वीरबल उर्फ पुच्ची नामक युवक खड़ा था। वह उनसे रुपये लेने की जिद करने लगा। जब उन्होंने रुपये न होने की बात कही तो आरोपी आग बबूला हो गया और उसके पिता को चाकू घोंपकर मार डाला। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना से उनके अंदर डर पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि वह चार- भाई बहन हैं। दो भाई और दो बहन की शादी हो चुकी है अभी सबसे छोटा भाई की शादी नहीं हुई है। मृतक के परविार के लोगों ने कहा कि वह यहां कामकाज के सिलसिले में आए हैं। यहां किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं। बेवजह उनके परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बीपीटीपी थाने के एसएचओ अरविंद कुमार ने कहा कि इस मामले में हत्यारोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हत्या से पहले अचानक झगड़ा हुआ था। पुरानी कोई रंजिश नहीं है। अभी आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा है। आरोपी बालिग है या नाबालिग। यह आरोपी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा।

Faridabad News
