मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, ये हैं 2 मांगें

Fri, 8 Aug 2025 02:34 PM
दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (AAMC) में कार्यरत कर्मचारियों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी की अनिश्चितता और अनियमित सैलरी से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। 28 जुलाई को दायर की गई इस याचिका में हेल्थकेयर इनिशिएटिव के तहत काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों और पैरामेडिक्स के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिका में हाईकोर्ट से मौजूदा कर्मचारियों को "मनमाने ढंग से हटाने" पर रोक लगाने और समय पर और नियमित सैलरी भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। याचिका के अनुसार, कई महीनों से सैलरी में देरी हो रही है, जिससे कई कर्मचारी आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।

हाईकोर्ट में में यह याचिका 3 अगस्त को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष दायर की गई एक संबंधित याचिका से कुछ ही दिन पहले आई है, जो जॉब सिक्योरिटी और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को लेकर मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत देती है।

मोहल्ला क्लीनिक के पूर्व फार्मासिस्ट और हेल्थकेयर वर्कर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि अनीश कुमार ने कहा कि कई कर्मचारियों को जबरन बेरोजगारी की ओर धकेल दिया गया है। उन्होंने बताया, "कई कर्मचारियों को ‘डिटेलमेंट ट्रांसफर’ मिले हैं, यानी आधिकारिक तौर पर उनका ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। यह लोगों को औपचारिक रूप से बर्खास्त किए बिना उन्हें दरकिनार करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है।''

उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी छह साल से ज्यादा समय से मोहल्ला क्लीनिकों में काम कर रहे हैं और अब आयु सीमा के कारण अन्य सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने कहा, "वे बस स्पष्टता और नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस अनिश्चितता में जीना अब असहनीय हो गया है।"

बता दें कि, 17 मई को मोहल्ला क्लीनिक कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि मौजूदा पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों को आरोग्य मंदिरों में एडजस्ट किया जाएगा।