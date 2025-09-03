मोदीनगर में 251 हेक्टेयर में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, GDA की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

गाजियाबाद के मोदीनगर के 251 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। इसे लॉजिस्टिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगलवार को मेरठ में हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

गाजियाबाद के मोदीनगर के 251 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। इसे लॉजिस्टिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगलवार को मेरठ में हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

मेरठ मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में यह बोर्ड बैठक हुई। इसमें मोदीनगर के गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यहां 61.8457 हेक्टेयर सरकारी और 189.2478 हेक्टेयर निजी जमीन मौजूद है। यह क्षेत्र दिल्ली-मेरठ नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे पर परतापुर बाईपास से करीब सात किलोमीटर दूर है। साथ ही दिल्ली मेरठ रोड के भी पास है। इससे क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही एनसीआर के शहरों समेत हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आदि से कच्चा माल और तैयार उत्पाद मंगाने और भेजने में आसानी रहेगी। अब जीडीए किसानों से आपसी सहमति या अधिग्रहण के जरिये जमीन लेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मुख्य उद्देश्य छोटे और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बहुउद्देश्य भवन भी बनाया जा सकता है, ताकि उद्यमी उत्पादों की प्रदर्शनी लगा सके।