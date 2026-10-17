मोदीजी कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं जो...; 'रिजीम चेंज' के मुद्दे पर बोले AAP सांसद, भाजपा को दी खुली चुनौती
संजय सिंह ने कहा, ‘एक तरफ आपको राज्य दर राज्य विधायकों का अपहरण करना है, सांसदों का अपहरण करना है, सरकारों का अपहरण करना है, जो चाहो आपकी मर्जी आप करो, लेकिन किसी ने अगर कह दिया कि सत्ता परिवर्तन के लिए हम सड़कों पर आए हैं, तो रोना रो रहे हो आप।’
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने एकबार फिर प्रशांत भूषण के दिए 'रिजीम चेंज' वाले बयान का बचाव किया है और कहा है कि वर्तमान में जारी आंदोलन का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन करना ही है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, तब मोदीजी ने भी आंदोलन करते हुए तत्कालीन सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हैं जो आजीवन राज करेंगे। उन्होंने सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र का सिद्धांत बताते हुए इसे संविधान में दिया गया अधिकार कहा।
इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में संजय सिंह ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले दो-तीन दिनों से लगातार रोना रो रहे हैं, उनका रोना ही नहीं रूक रहा बेचारों का, एकदम छुई-मुई की तरह, जैसे कि पता नहीं कौन सी भारी चोट उनके दिल को लग गई है। वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कि देखो ये तो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में लोग रिजीम चेंज-रिजीम चेंज कह रहे हैं। इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन की बात कह दी.. देखो देखो।
'क्या हम मोदीजी को चक्रवर्ती सम्राट कहें'
संजय सिंह ने कहा, 'अरे भाजपाईयों तो हम लोग क्या कहें, ये कहें कि मोदीजी आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि जबतक आप जीवित हैं, इस देश के ऊपर राज करें। क्योंकि आप तो एक राजा के पुत्र हैं और राजा की तरह ही आपको इस देश पर राज करने का अधिकार है।'
'संविधान में लिखा है, हर पांच साल में चुनाव होंगे'
आगे उन्होंन सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र का मूल बताते हुए कहा, 'बाबा साहब आंबेडकर जी ने इस देश के लिए एक संविधान लिखा है, उसमें लिखा है कि हर पांच साल के बाद एक सरकार चुनी जाएगी, सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष होगा, और जनता के मुद्दों पर आंदोलन करने का हक होगा। और जो सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, उसको सत्ता से जाना होगा। तो सत्ता परिवर्तन होगा, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। ये संविधान में दिया गया अधिकार है। ये अंबेडकर और देश के अन्य महापुरुषों द्वारा दिया गया अधिकार है।'
'भाजपा की तरह हम कभी नहीं रोए'
इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने का जिक्र करते हुए कहा, 'हम लोग तो नहीं रोते, आपने फर्जी मुकदमे लगा लगाकर हमको और हमारे नेताओं को पकड़ पकड़कर जेल में डाल दिया, हमने कभी रोना नहीं रोया। आपने इसी दिल्ली के अंदर नौजवानों को लाठियों से बर्बरतापूर्वक पिटवाया, उनको घसीटा, उनको पीटा, तीन बार घसीट-घसीटकर गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों को हमारे सामने। मुझे किया गया गिरफ्तार। हम लोग तो रोना नहीं रोते।'
‘वोट चोरी करके जो सत्ता आई है, उसको सत्ता से जाना होगा’
राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, 'आप लोग इतने छुई-मुई हो, आप चाहते हो कि इस देश में हमेशा आपका ही राज रहेगा, आपकी ही सत्ता रहे। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन करना जनता का अधिकार है, और वोट चोरी करके जो सत्ता आई है, उसको सत्ता से जाना होगा। रिजीम चेंज करना होगा। हम तो नारा लगाते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और 2013 में मोदीजी भी सत्ता के खिलाफ नारा लगाते थे, और सत्ता उखाड़ने की बात करते थे। आप लोग भी चुनाव आयोग के सामने धरना-प्रदर्शन करते थे।'
'आप पंजाब में चुनाव क्यों लड़ रहे, भजन मंडली चलाओ ना'
आगे उन्होंने भाजपा को चुनाव नहीं लड़ने की चुनौती देते हुए कहा, 'और अगर आप लोग इतने ही बड़े विराट हृदय के हैं तो पंजाब में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ही तो आप चुनाव लड़ रहे हैं ना। आज फैसला करो कि आप पंजाब में सिर्फ भजन मंडली चलाओगे और पंजाब का चुनाव नहीं लड़ोगे, साथ ही उन राज्यों में भी चुनाव नहीं लड़ोगे जहां आपकी सरकार नहीं है। फैसला लो।
'हम सत्ता परिवर्तन के लिए सड़क पर उतरे हैं'
अपने वीडियो के अंत में उन्होंने सत्ता परिवर्तन को अपना लक्ष्य बताते हुए भाजपा से कहा 'हम लोग सड़कों पर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए नहीं आए हैं। हम सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई नरेंद्र मोदी के लिए किटी पार्टी करने के लिए वहां आए हैं। हम सड़क पर उतरे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए और हमारा नारा है 'वोट चोर गद्दी छोड़', हमारा नारा है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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