अरे मोदी पैदा भी नहीं हुआ था, अमित शाह बच्चा था...; 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में खड़गे

संक्षेप: देश को आजाद कराने में कांग्रेस के योगदान को गिनाते हुए खड़गे ने कहा- अरे तब मोदी पैदा भी नहीं हुआ था, अमित शाह बच्चा था… इसके साथ ही भागवत और गोलवलकर का जिक्र करते हुए भाजपा पर विचारधाराओं की लड़ाई कराने का आरोप लगाया।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोर गद्दी छोड़' मेगा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने का भाजपा और पीएम मोदी पर पर जमकर निशाना साधा। देश को आजाद कराने में कांग्रेस के योगदान को गिनाते हुए खड़गे ने कहा- "अरे तब मोदी पैदा भी नहीं हुआ था, अमित शाह बच्चा था..." इसके साथ ही भागवत और गोलवलकर का जिक्र करते हुए भाजपा पर विचारधाराओं की लड़ाई कराने का आरोप लगाया।

भागवत, गोलवलकर के विचार देश को खत्म कर देंगे खड़गे ने रैली में कहा- कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत और गोलवलकर की विचारधारा या मनुस्मृति की विचारधारा देश को बचाएंगी नहीं बल्कि खत्म कर देंगी। इसके बाद भाजपा और मोदी पर बरसते हुए कहा- उसी रास्ते पर मोदी और भाजपा चल रही है। आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस ने दिलाई देश को आजादी हिंदु धर्म में तो सभी लोग हैं, लेकिन हिंदु धर्म के नाम पर ये लोग हिंदू धर्म को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनका आह्वान करते हो, तो आप खत्म हो जाओगे। जो आजादी मिली है, वो कांग्रेस ने दिलाई है।

अरे मोदी पैदा भी नहीं हुआ था... खड़गे ने सवाल करते हुए कहा- मोदी ने दिलाई? अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभभाई और नेहरू जी के बीच में ये लोग विचारों का झगड़ा लगाने चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।