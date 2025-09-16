Modi steals hearts, not votes, Delhi CM Rekha Gupta taunts opposition वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करते हैं मोदी; CM रेखा गुप्ता ने PM की जमकर की तारीफ, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsModi steals hearts, not votes, Delhi CM Rekha Gupta taunts opposition

वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करते हैं मोदी; CM रेखा गुप्ता ने PM की जमकर की तारीफ

इन आरोपों के बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वो कहते हैं वोट चोरी। अरे, वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करता है मोदी। उन्होंने हम सबका दिल चुराया है। इसके साथ-साथ सीएम रेखा ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला कि उन लोगों को सत्ता छिनने और अगला चुनाव लड़ने का डर सता रहा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:52 PM
share Share
Follow Us on
वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करते हैं मोदी; CM रेखा गुप्ता ने PM की जमकर की तारीफ

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वो कहते हैं वोट चोरी। अरे, वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करता है मोदी। उन्होंने हम सबका दिल चुराया है। इसके साथ-साथ सीएम रेखा ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला कि उन लोगों को सत्ता छिनने और अगला चुनाव लड़ने का डर सता रहा है।

ये लोग गंदी वाली राजनीति करते हैं

सभा को संबोधित करते हुए सीएम रेखा ने कहा, एक नेता एक प्रधानमंत्री सबकी गाली सुनता है। क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है कि देश में कैसे सब चीजें सही-सही चल रही हैं। कैसे गरीब का भला हो रहा है। कैसे देश तरक्की कर रहा है। कैसे अमेरिका जैसे देश भी भारत को सलाम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को। ये लोग गंदी वाली राजनीति करते हैं।

मोदी ने हम सबका दिल चुराया है

वो कहते हैं वोट चोरी। अरे, वोट चोरी नहीं। दिलों की चोरी करता है मोदी। हम सबका दिल उन्होंने चुराया है। सीएम रेखा ने लोगों से पूछते हुए कहा- चुराया है कि नहीं चुराया है? किस किस का दिल चुराया है? सबका दिल चुराया है। मजाकिया लहजे में पास बैठे किसी व्यक्ति से कहती हैं कि तुम्हारा नहीं चुराया है क्या? हां फिर काहे नहीं हाथ खड़ा करते हो?

मोदी को वोट चोरी करने की जरूरत नहीं

सीएम रेखा ने पूछा- फिर से बताओ किस किस का दिल चुराया है मोदी जी ने। उन्होंने कहा, सबका चुराया है। जैसे माखनचोर थे, ऐसे ही मनों के चोर हैं मोदी। वोट चोरी करने की मोदी को जरूरत नहीं है। वो तो पिछली सरकारें करती थीं, जिनकी सत्ता छिन गई। जिनको आज ये डर है कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, तकलीफ उन लोगों को हो रही है।