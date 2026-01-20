Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsModi nagar Three bullets fired into a young man chest body dumped on the Delhi-Meerut Expressway
युवक के सीने में दागीं तीन गोलियां, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फेंका शव; मोदीनगर में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

मोदीनगर में एक युवक के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया।

Jan 20, 2026 06:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मोदीनगर
मोदीनगर में एक युवक के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई है। जानवरों के खाने से शव क्षत विक्षत हो गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरु कर दिए हैं।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण कर रही थी। जब वह एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शव के आसपास जानवर मड़रा रहे और उसे खा रहे थे। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत इसकी सूचना भोजपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भोजपुर थानाप्रभारी सचिन बालियान पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना भी वहां पर पहुंचे और जरूरी दिशा निर्देश दिए।

पुलिस के अनुसार शव एक दिन पुराना है। सीने में गोली मारकर हत्या की गई र्है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और शव को यहां पर फेंका गया है। मृतक के सीने में तीन गोली मारने के निशान साफ दिखाई दे रहे है। इसके अलावा सीने पर काउन का टेंटू बना हुआ और जेएस लिखा हुआ है। घटनास्थल पर फॉरेसिंग टीम ने सबूत एकत्र किए है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि प्रथम दृष्यता हत्या कर शव दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर फेंकने का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण का पता चलेगा। मृतक के शिनाख्त के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया है। पिछले 24 घंटे से सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जा रहे है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Ghaziabad News
