युवक के सीने में दागीं तीन गोलियां, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फेंका शव; मोदीनगर में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: मोदीनगर में एक युवक के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया।

मोदीनगर में एक युवक के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई है। जानवरों के खाने से शव क्षत विक्षत हो गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरु कर दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण कर रही थी। जब वह एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शव के आसपास जानवर मड़रा रहे और उसे खा रहे थे। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत इसकी सूचना भोजपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भोजपुर थानाप्रभारी सचिन बालियान पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना भी वहां पर पहुंचे और जरूरी दिशा निर्देश दिए।