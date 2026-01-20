युवक के सीने में दागीं तीन गोलियां, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फेंका शव; मोदीनगर में सनसनीखेज वारदात
मोदीनगर में एक युवक के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई है। जानवरों के खाने से शव क्षत विक्षत हो गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरु कर दिए हैं।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार को पेट्रोलिंग टीम निरीक्षण कर रही थी। जब वह एक्सप्रेस वे पर गांव कलछीना के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शव के आसपास जानवर मड़रा रहे और उसे खा रहे थे। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत इसकी सूचना भोजपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भोजपुर थानाप्रभारी सचिन बालियान पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना भी वहां पर पहुंचे और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
पुलिस के अनुसार शव एक दिन पुराना है। सीने में गोली मारकर हत्या की गई र्है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और शव को यहां पर फेंका गया है। मृतक के सीने में तीन गोली मारने के निशान साफ दिखाई दे रहे है। इसके अलावा सीने पर काउन का टेंटू बना हुआ और जेएस लिखा हुआ है। घटनास्थल पर फॉरेसिंग टीम ने सबूत एकत्र किए है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि प्रथम दृष्यता हत्या कर शव दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर फेंकने का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण का पता चलेगा। मृतक के शिनाख्त के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया है। पिछले 24 घंटे से सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जा रहे है।