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'मोदी मस्ट रिजाइन!', धर्मेंद्र प्रधान के बाद CJP के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी; मांग लिया इस्तीफा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांग रही है। शनिवार को सीजेपी की तरफ से मोदी मस्ट रिजाइन का आह्वान किया गया है।

'मोदी मस्ट रिजाइन!', धर्मेंद्र प्रधान के बाद CJP के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी; मांग लिया इस्तीफा

शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया। जंतर-मंतर से हटाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। शनिवार को सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सीजेपी ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की।

पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा

बता दें कि 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जंतर-मंतर से हटा दिया। दिल्ली पुलिस के इस ऐक्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोज जनता पार्टी की तरफ मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब सीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,"मोदी मस्ट रिजाइन"।

देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ आंदोलन जंतर-मंतर तक पहुंच गया। यहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सोनम वांगचुक बीते 21 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के दौरान लगातार सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती जा रही थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस निर्देश के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जंतर मंतर धरनास्थल से सोनम वांगचुक को उठा लिया और कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब उनको हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजी दीपके अनशन पर बैठ गए हैं।

'सोनम वांगचुक को हटाना तानाशाही'

दीपके ने कहा कि वांगचुक को इस तरह से हटाना 'तानाशाही' है जिसका विरोध जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोनम सर (वांगचुक) को जंतर-मंतर से उठा लिया है। पुलिस ने विद्यार्थियों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था, जहां मुझे बंद कर दिया गया और मेरे साथ भी मारपीट की गयी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को उठाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है लेकिन जंतर-मंतर जाने की अनुमति अभी भी नहीं है। जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें देशभर में प्रदर्शन करना होगा। सभी से अनुरोध है कि कोई नियम तोड़े बिना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हमें जवाब देना होगा कि हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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