कहीं नहीं जाएंगे मोदी; मनोज तिवारी या अर्जुन मेघवाल, किसका गाना ज्यादा अच्छा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा नेताओं के बीच इन दिनों ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी’ का नारा खूब गूंज रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और मनोज तिवारी का गाना सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी’... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा में इन दिनों यह नारा गूंज रहा है। कोई इसे भाषणों में दोहरा रहा है तो कोई गाने के अंदाज में पेश कर रहा है। भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने प्री-दिवाली पार्टी में इस नारे पर गाना गाया तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हारमोनियम पर भजन की धुन में इसे गुनगुनाया। दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तो नारे को भजन का अंदाज देते हुए मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया।
दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं ने ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी’ के नारे को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। खरगे ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था, ‘मोदी का बाप भी जाएगा।’ इसके जवाब में भाजपा नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र करते हुए यह नारा लगा रहे हैं।
अर्जुन मेघवाल ने मुफ्त राशन, सिलेंडर और कई योजनाओं का जिक्र भी किया
72 वर्षीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें वह हारमोनियम बजाते हुए भजन की शैली में गाते हैं, ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी, कहीं नहीं जाएंगे मोदी, जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपनी साख खो दी।’ गाने में वह मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, आवास, सड़क, बिजली, दवाइयों, पानी और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं।
मनोज तिवारी ने भी गाया गाना
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के घर आयोजित प्री-दिवाली पार्टी में भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी ने भी इसी नारे पर गाना गाया। उनके साथ दिल्ली के मंत्री भी शामिल हुए। गाने के दौरान तिवारी ने कहा, ‘यहां हर दिल गाएगा, मोदी कहीं नहीं जाएगा।’ इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए एक पंक्ति शुरू की। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने माइक संभालते हुए कहा, ‘जो उल्टी बात करेगा, वो इटली जाएगा।’ इस टिप्पणी को गांधी परिवार पर तंज के तौर पर देखा गया। इसके बाद मनोज तिवारी ने गाने को आगे बढ़ाया। वहीं प्रवेश साहिब सिंह ने 2029 का जिक्र करते हुए गाया, ‘2029 में फिर से मोदी आएगा, देश की जनता फिर से कमल का बटन दबाएगी।’
मोदी ने खुद कहा था- जीवन के आखिरी पल तक करूंगा काम
पिछले शुक्रवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह अपने जीवन के आखिरी पल तक जनता के लिए काम करते रहेंगे। बनासकांठा में कार्यक्रम स्थल की ओर जाते समय उनके रोड शो के रास्ते में कई लोग ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ लिखे पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मोदी को 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि खरगे की टिप्पणी के जवाब में लोगों ने ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ का नारा लगाया है। यह नारा बनासकांठा से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक गूंज रहा है।
युवाओं के बीच भी गूंजा ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी’
बनासकांठा में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के एक समूह के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। इसी दौरान किसी ने ‘मोदी’ कहा और युवाओं ने एक साथ ‘कहीं नहीं जाएंगे’ बोलकर नारा पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। इससे पहले रविवार को दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी लोगों के साथ ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ का नारा लगाते नजर आए थे।
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