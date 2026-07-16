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मोदी जी हमें कहते हैं इथेनॉल से विदेशी मुद्रा बचाओ और फिर वो…; केजरीवाल ने उठाया 10 अरब डॉलर का मुद्दा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ई-20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख चुके हैं। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से दो उपायों पर गौर करने के लिए कहा था और इस मामले के बारे में विस्तार से बताने के लिए मिलने के लिए वक्त भी मांगा था।

मोदी जी हमें कहते हैं इथेनॉल से विदेशी मुद्रा बचाओ और फिर वो…; केजरीवाल ने उठाया 10 अरब डॉलर का मुद्दा

आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल देश में बेचे जा रहे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध में बीते कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से लोगों को शुद्ध पेट्रोल का भी विकल्प देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि इथेनॉल पेट्रोल के इस्तेमाल से कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होती है, जिसके बाद केजरीवाल ने गुरुवार को इस मुद्दे को एकबार फिर उठाते हुए अपना विरोध जताया है, और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। एक अंग्रेजी न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी हमें तो कहते हैं कि इथेनॉल इस्तेमाल करके फॉरेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) बचाओ, और अपनी गाड़ियां खराब करो, लेकिन फिर वही विदेशी मुद्रा अडानी को अमेरिका ले जाने के लिए दे देते हैं। ये तो सरासर गलत है। अपनी इस पोस्ट में केजरीवाल ने पूछा कि इस 10 अरब डॉलर के लिए विदेशी मुद्रा कहां से आएगी?

दरअसल अपनी पोस्ट के साथ केजरीवाल ने जो आर्टिकल शेयर किया, उसमें बताया गया है कि अमेरिका में एक केस का सामना कर रहे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने बुधवार (15 जुलाई) को पहली बार यह माना कि उनके वकीलों ने अमेरिकी सरकारी वकीलों को इस बात का सुझाव दिया था कि अगर DOJ (न्याय विभाग) या SEC ऐसा चाहें तो अडानी ग्रुप का अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का सार्वजनिक रूप से घोषित प्लान, उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक और दीवानी मामलों के समाधान का हिस्सा हो सकता है।

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‘इन 10 अरब डॉलर के लिए विदेशी मुद्रा कहां से आएगी?’

केजरीवाल ने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी द्वारा अमेरिका में निवेश की जा रही इसी 10 अरब डॉलर की राशि पर सवाल उठाया और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की चाह में देश की जनता पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोप रही है और उनसे कह रही है कि अपनी गाड़ियां खराब करो, वहीं दूसरी तरफ वही विदेशी मुद्रा अमेरिका ले जाने के लिए अडानी को दे रही है। केजरीवाल ने इसे सरासर गलत बताया और पूछा कि इस 10 अरब डॉलर के लिए विदेशी मुद्रा कहां से आएगी?

मोदी जी हमें तो कहते हैं इथेनॉल से विदेशी मुद्रा बचाओ और फिर वो… : केजरीवाल

कार्यकर्ताओं और नेताओं से पेट्रोल पंप जाकर वीडियो बनाने को कहा था

AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने इससे दो दिन पहले भी इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई थी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपने घरों से निकलकर पेट्रोल पम्प और सर्विस स्टेशन जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वहां जाकर लोगों से बात करें, वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। AAP प्रमुख ने कहा था कि 'देश के जो भी लोग E20 से दुखी हैं, वे अपना वीडियो बनाए्ं और सोशल मीडिया पर डालें। सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। हमें पूरे सोशल मीडिया को आम लोगों की आवाज से भरकर इन पर दबाव बनाना होगा।'

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ई-20 को लेकर पीएम को लिख चुके पत्र, की दो प्रमुख मांगें

ई-20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख चुके हैं। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से दो उपायों पर गौर करने के लिए कहा था और इस मामले के बारे में विस्तार से बताने के लिए मिलने के लिए वक्त भी मांगा था।

1. फ्यूल स्टेशनों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 में से चुनने का विकल्प दें, ताकि जिन गाड़ियों में E20 इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनके मालिकों को ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न होना पड़े जिससे उनकी गाड़ियां खराब हों।

2. E20 की कीमत कम करें क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और इससे माइलेज भी कम मिलता है, ताकि नागरिकों को कमजोर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के लिए पूरी कीमत न चुकानी पड़े।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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