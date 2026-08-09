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मोदी जी सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं, अरविंद केजरीवाल की लोगों से क्या अपील

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, मडगांव
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आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं। उन्होंने लोगों से 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार पीएम मोदी के अहंकार को तोड़ देगी।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी जी सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं। साथ ही, उन्होंने सभी से 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करने की अपील की। केजरीवाल की यह टिप्पणी मोदी सरकार पर E20 फ्यूल पॉलिसी को वापस लेने का दबाव बनाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है।

गोवा के मडगांव में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार पीएम मोदी के अहंकार को तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी की करारी हार प्रधानमंत्री को E20 पॉलिसी वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी किसी की बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि वे तो जीतेंगे ही। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करें, लोग उन्हें ही वोट देंगे। केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनता से ऐसी ही अपील की थी और जोर देकर कहा था कि गोवा विधानसभा चुनाव में हार बीजेपी को पांच दिनों के भीतर E20 पॉलिसी वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी।

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बीजेपी को हराते हैं तो…

केजरीवाल ने कहा कि गोवा चुनाव में बीजेपी को हराने और उनके अति आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एकजुट हों। मैं गारंटी देता हूं कि चुनाव नतीजों के पांच दिनों के भीतर सरकार E20 को वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि इस बार अगर गोवा के लोग एकजुट होकर बीजेपी को हराते हैं तो नतीजे 10 मार्च (2027) को आएंगे। और आप मेरी बात नोट कर लें, 15 मार्च तक मोदी जी E20 वापस ले लेंगे।

मोदी के पसीने छुड़ा सकते हैं

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में एक आदमी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि तटीय राज्य के वोटर बीजेपी को हराकर मोदी के पसीने छुड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार मोदी जी को लगता है कि बीजेपी गोवा जीत जाएगी तो अगर गोवा के लोग एकजुट होकर बीजेपी को हराते हैं तो मोदी जी का अहंकार टूट जाएगा। दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि जनता का समर्थन उससे दूर हो रहा है। इन प्रदर्शनों की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

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कोई दूसरी भाषा नहीं समझते

आप संयोजक ने कहा कि जब वोटों की बात आती है, तभी मोदी जी को समझ आता है। वह सिर्फ वोटों की भाषा समझते हैं और कोई दूसरी भाषा नहीं समझते। केजरीवाल ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी E20 को अपने चुनावी मुद्दों में से एक बनाएगी। उन्होंने कहा कि फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार या स्कूटर बचाना चाहते हैं तो एक बार मोदी जी का अहंकार तोड़िए। इस बार गोवा में मोदी जी को हराइए।

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छिपे हुए एजेंडे का संकेत दिया

केजरीवाल E20 फ्यूल पॉलिसी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। उन्होंने इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के खिलाफ याचिकाएं सौंपने के लिए 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक एक मार्च का नेतृत्व किया था। आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। केजरीवाल ने सरकार द्वारा इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देने के पीछे किसी छिपे हुए एजेंडे का संकेत दिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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