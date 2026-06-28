'मोदी भरोसा हैं, राहुल-अखिलेश धोखा', डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला
गाजियाबाद के लोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि “मोदी भरोसा हैं, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव धोखा हैं।” उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। गाजियाबाद के लोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि “मोदी भरोसा हैं, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव धोखा हैं।” उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया।
अहिल्याबाई होल्कर जयंती समारोह में दिया बयान
लोनी स्थित कन्या डिग्री कॉलेज में देवी अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केशव मौर्य ने सबसे पहले अहिल्याबाई होल्कर द्वार का उद्घाटन किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को वह सम्मान नहीं मिला, जिसकी वह हकदार थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पूरे देश में उनका जन्मोत्सव सम्मान के साथ मनाया जा रहा है।
‘2027 में साइकिल को सैफई भेजना है’
कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “2027 में साइकिल को केवल पंचर नहीं करना है, बल्कि तोड़कर सैफई भेजना है।” उन्होंने भाजपा समर्थकों से अपील की कि वे केवल भाजपा उम्मीदवार को जिताने तक सीमित न रहें, बल्कि विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने का भी लक्ष्य रखें।
मथुरा-काशी पर भी दिया बड़ा बयान
राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह अहिल्याबाई होल्कर को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरह **मथुरा और काशी** से जुड़े मामलों में भी अंततः जीत सत्य की होगी। उन्होंने दावा किया कि अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, उज्जैन समेत देश के अनेक प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
‘मोदी के नेतृत्व में देश बदला’
केशव मौर्य ने कहा कि एक वोट केवल सरकार नहीं चुनता, बल्कि देश की दिशा तय करता है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 370 हटाने, गरीबों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, आवास और महिलाओं को आरक्षण जैसे फैसलों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देकर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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