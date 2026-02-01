मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो रहे, 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए; बजट पर आप सासंद

संक्षेप: इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किए हैं। उन्होंने नौकरी, काला धन, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दों को ध्यान दिलाते हुए कहा- मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किए हैं। उन्होंने नौकरी, काला धन, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दों को ध्यान दिलाते हुए कहा- मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं।

24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने कहा- सबसे बड़ी बात है- जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो देश के युवाओं को यकीन दिलाया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। रोजगार देने के वादे का क्या हुआ?

काला धन, किसान की आय दोगुनी पर भी सवाल रोजगार के बाद किसान और काला धन पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने आगे कहा- किसान के फसल का दाम दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं- काला धन लाने का आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? आज विदेशों में भारत का पैसा, बैंकों का पैसा लूटकर बैठे हैं। उसका क्या हुआ? अपनी बात रखते हुए कहा- आपको इन सब सवालों के जवाब देने चाहिए।