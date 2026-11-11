ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मंजूरी, गौड़ सिटी समेत इन इलाकों में रहने वालों को मिलेगी राहत; बनेंगे ये 5 स्टेशन
यह लाइन नोएडा के सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक बिछेगी। करीब साढ़े आठ किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर एलिवेटेड होगा।
केंद्र सरकार ने NCR में रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए बुधवार को 'एक्वा लाइन' मेट्रो रूट के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी, जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मेट्रो प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक जाएगा और इसकी लंबाई करीब 8.449 किलोमीटर होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपए है और इस मार्ग पर कुल 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
रेलमंत्री ने बताया कि इस नई लाइन की वजह से शहरी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय घटेगा और पर्थला चौक, गौड़ सिटी तथा एक मूर्ति सर्कल पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा और इसमें नोएडा सेक्टर-61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को अगले चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बनाए जाएंगे ये 5 मेट्रो स्टेशन
रेलमंत्री ने बताया कि इस रूट पर कुल पांच मेट्रो स्टेशन (1) सेक्टर-61, (2) 70, (3) 122, (4) 123 और (5) ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 (किसान चौक के पास) में बनाए जाएंगे।
इन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा फायदा
नोएडा सेक्टर-122 में क्लेओ काउंटी रेजिडेंसीज और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 में गौर सिटी 1 और 2 जैसी प्रमुख आवासीय सोसायटियों में रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत।
रेल मंत्री ने बताए नए प्रोजेक्ट के फायदे
वैष्णव ने कहा कि इस नई लाइन से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और लोग निजी कारों और अन्य वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई लाइन बनने से कॉरपोरेट और औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभ होगा, क्योंकि आइकिया, एडोबी, HCL और हैवेल्स जैसी कंपनियों में काम करने वाले लोगों, प्रस्तावित डेटा सेंटरों, आवासीय क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस लाइन से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों से भी कनेक्टिविटी आसान होगी, क्योंकि मैजेंटा लाइन के माध्यम से IGI एयरपोर्ट तथा ब्लू लाइन के जरिए नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस लाइन से जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के माध्यम से आरआरटीएस कॉरिडोर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और हिंडन एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।
बढ़ी हुई जनसंख्या की जरूरत को करेगा पूरा
रेलमंत्री ने कहा कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या पिछले एक दशक में तीन गुना बढ़ी है। उन्होंने बताया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या करीब 7 लाख 39 हजार थी, वो 2021 के मास्टरप्लान के अनुसार बढ़कर करीब 24 लाख 70 हजार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ऐसे में आज का फैसला इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क बनाने के उद्देश्य को पूरा करेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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