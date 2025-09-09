मोदी ने पंजाब को 80 हजार करोड़ के बजाय दिए 1600 करोड़, AAP ने बताया ‘अन्नदाताओं का अपमान’

आप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- पंजाब में बाढ़ की त्रासदी आए 22 दिन से ज़्यादा हो गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब आए और केवल 1600 करोड़ रुपये देकर पंजाब के अन्नदाताओं का अपमान करके चले गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंगलवार को घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब और अन्नदाताओं का अपमान बताया है। आप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- पंजाब में बाढ़ की त्रासदी आए 22 दिन से ज़्यादा हो गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब आए और केवल 1600 करोड़ रुपये देकर पंजाब के अन्नदाताओं का अपमान करके चले गए।

इस त्रासदी में पंजाब के लाखों अन्नदाताओं का हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन मोदी जी ने केवल 1600 करोड़ दिए हैं। एक तरफ़ मोदी जी अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं लेकिन पंजाब के लाखों किसानों को हुए हजारों करोड़ रुपए के नुकसान के बदले चंद रुपए देकर गए हैं। यह पंजाब और अन्नदाताओं का अपमान है।

आप हैंडल पर एक कार्टून भी शेयर किया गया, जिसमें हवाई जहाज के अंदर से पीएम मोदी दिखते हैं। नीचे बाढ़ के पानी में पंजाब के लोगों को खड़े दिखाया गया है। कार्टून में दिखाया गया, जनता बकाया और राहत पैकेज की मांग कर रही है। जबकि पीएम मोदी 1600 करोड़ रुपये की कैंडी दिखा रहे हैं।