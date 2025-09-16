मोदी ने 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी, 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी; AAP का बड़ा आरोप

आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा, यहां की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, जिसे अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने BJP-NDA सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा, यहां की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, जिसे अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। इसके अलावा, संजय सिंह ने दावा किया कि बंजर बताई गई जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें अब अडानी को काटने के लिए दे दिया गया है।

अडानी को 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन दे दी आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि भागलपुर में 800-800 मेगावाट के तीन पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई है। संजय सिंह ने पीएम मोदी और भाजपा तंज कसते हुए कहा- चिंता मत करना मेरे भाई, तुमको एक रुपये में जमीन दे रहे हैं। अपना पावर प्लांट लगाओ और सात रुपये यूनिट के हिसाब से 25 साल तक सरकार तुमको जो भी बिजली का उत्पाद करोगे उसका पैसा देगी।

संजय सिंह ने मोदी को बताया अडानी का प्रधानमंत्री जनता को कितने रुपये में मिलेगी। जनता को बिजली 11 रुपये में मिलेगी या 12 रुपये में मिलेगी, नहीं पता। जनता की जेब कटेगी तो कटेगी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा, मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं।

सरकार ने किसानों से जमीन खरीदकर अडानी को दी 2012-13 में बिहार की जेडीयू सरकार द्वारा जमीन को अधिगृहित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार किसानों को मुआवजा देती है। यानी सरकार के खजाने से पैसा गया। सरकार ने आपका पैसा उठाकर किसानों को मुआवजा दिया और आपसे जमीन ले ली। इसके बाद सरकार ने 1050 एकड जमीन को एक रुपये में अडानी को दे दी गई।

बंजर जमीन पर 10 लाख पेड़ मौजूद हैं कागजों में कहा गया कि ये जमीन उपजाऊ नहीं है। जमीन को कागजों में 70 फीसदी बंजर दिखाया गया है। सांसद ने दावा करते हुए कहा, जिस जमीन को कागजों में बंजर बताया जा रहा है, वहां करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं। वहां आम, लीची और मालदा आम जैसे पेड़ लगे हैं।