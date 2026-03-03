पासपोर्ट चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, पलवल में शुरू हुई मोबाइल वैन; क्या टाइमिंग?
पलवल के नागरिकों के लिए जिला सचिवालय से पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है। यह वैन सुबह 9.00 से दोपहर 2.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसमें हर रोज 50 नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के आवेदनों का लक्ष्य है।
पलवल जिले के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अब विदेश जाने की चाहत रखने वालों को पासपोर्ट बनवाने या पुराने का नवीनीकरण कराने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना होगा। जिला सचिवालय से एक पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है जो 17 मार्च तक जिले के विभिन्न इलाकों में रहकर सेवाएं देगी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह वैन रोजाना सुबह 9.00 से दोपहर 2.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी जहां हर दिन 50 आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है।
मोहल्ला, सेक्टर, गांव, कॉलोनियों में मिलेगी सुविधा
अब पासपोर्ट बनवाने, पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवाने सहित अनेक सुविधा मोहल्ला, सेक्टर, गांव, कॉलोनी में आकर दी जाएंगी। पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ सोमवार को जिला सचिवालय पलवल से किया गया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने इसको हरी झंडी दिखाई। यह वैन 17 मार्च तक 15 दिन सेवाएं देगी। सुबह 9:00 से 2:30 बजे तक नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
वैन के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया
उपायुक्त ने सोमवार को मोबाइल वैन को रवाना किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि यह अस्थायी सुविधा है, जो निर्धारित अवधि तक जिले में उपलब्ध रहेगी। जिन लोगों को नया पासपोर्ट बनवाना है या पुराने का नवीनीकरण कराना है, वे इस वैन के माध्यम से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
समय रहते इस सुविधा का लाभ लेने की अपील
वैन जिला सचिवालय परिसर से संचालित होगी और जरूरत के अनुसार शहर के अन्य स्थानों पर भी पहुंचेगी। प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आदित्य ने बताया कि मोबाइल वैन में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पांच मिनट में पूरी की जा रही है। कागजों में कमी है तो आवेदक को तुरंत बताया जाएगा।
पुलिस करेगी वेरिफिकेशन
सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहेगी।
रोजाना 50 आवेदनों का टार्गेट
उपायुक्त ने बताया कि रोजाना 50 आवेदनों का लक्ष्य तय किया गया है। नागरिक पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। इससे भीड़ से बचाव होगा और प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रोजमर्रा की जरूरत नहीं होता, लेकिन जब यह सुविधा घर के पास उपलब्ध हो तो लोगों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यह पहल लोगों को बड़े शहरों के चक्कर लगाने से बचाएगी और समय की बचत करेगी। इस सेवा से लोगों को पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी।
