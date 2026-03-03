Hindustan Hindi News
पासपोर्ट चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, पलवल में शुरू हुई मोबाइल वैन; क्या टाइमिंग?

Mar 03, 2026 02:49 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, पलवल
पलवल के नागरिकों के लिए जिला सचिवालय से पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है। यह वैन सुबह 9.00 से दोपहर 2.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसमें हर रोज 50 नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के आवेदनों का लक्ष्य है।

पासपोर्ट चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, पलवल में शुरू हुई मोबाइल वैन; क्या टाइमिंग?

पलवल जिले के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अब विदेश जाने की चाहत रखने वालों को पासपोर्ट बनवाने या पुराने का नवीनीकरण कराने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना होगा। जिला सचिवालय से एक पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है जो 17 मार्च तक जिले के विभिन्न इलाकों में रहकर सेवाएं देगी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह वैन रोजाना सुबह 9.00 से दोपहर 2.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी जहां हर दिन 50 आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है।

मोहल्ला, सेक्टर, गांव, कॉलोनियों में मिलेगी सुविधा

अब पासपोर्ट बनवाने, पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवाने सहित अनेक सुविधा मोहल्ला, सेक्टर, गांव, कॉलोनी में आकर दी जाएंगी। पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ सोमवार को जिला सचिवालय पलवल से किया गया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने इसको हरी झंडी दिखाई। यह वैन 17 मार्च तक 15 दिन सेवाएं देगी। सुबह 9:00 से 2:30 बजे तक नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

वैन के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया

उपायुक्त ने सोमवार को मोबाइल वैन को रवाना किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि यह अस्थायी सुविधा है, जो निर्धारित अवधि तक जिले में उपलब्ध रहेगी। जिन लोगों को नया पासपोर्ट बनवाना है या पुराने का नवीनीकरण कराना है, वे इस वैन के माध्यम से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

समय रहते इस सुविधा का लाभ लेने की अपील

वैन जिला सचिवालय परिसर से संचालित होगी और जरूरत के अनुसार शहर के अन्य स्थानों पर भी पहुंचेगी। प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आदित्य ने बताया कि मोबाइल वैन में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पांच मिनट में पूरी की जा रही है। कागजों में कमी है तो आवेदक को तुरंत बताया जाएगा।

पुलिस करेगी वेरिफिकेशन

सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहेगी।

रोजाना 50 आवेदनों का टार्गेट

उपायुक्त ने बताया कि रोजाना 50 आवेदनों का लक्ष्य तय किया गया है। नागरिक पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। इससे भीड़ से बचाव होगा और प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रोजमर्रा की जरूरत नहीं होता, लेकिन जब यह सुविधा घर के पास उपलब्ध हो तो लोगों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यह पहल लोगों को बड़े शहरों के चक्कर लगाने से बचाएगी और समय की बचत करेगी। इस सेवा से लोगों को पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

