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MLC चुनाव में तय होगा गौतमबुद्ध नगर के इन दो नेताओं का सियासी भविष्य

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर समेत नौ जिलों में शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। खंड के नौ जिलों में शुक्रवार को मतदान होगा। यह चुनाव जिले के भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और सपा के प्रमेंद्र सिंह भाटी का सियासी भविष्य भी तय करेगा।

MLC चुनाव में तय होगा गौतमबुद्ध नगर के इन दो नेताओं का सियासी भविष्य
वोटिंग के लिए लाइन में खड़े मतदाता। प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश में एमएलसी शिक्षक और स्नातक मेरठ खंड के चुनाव का माहौल गरमा चुका है। खंड के नौ जिलों में शुक्रवार को मतदान होगा। यह मतदान गौतमबुद्ध नगर के दो नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेगा।

इस चुनाव में एमएलसी शिक्षक के लिए ग्रेटर नोएडा के श्रीचंद शर्मा फिर मैदान में हैं, जो वर्ष 2020 में इस चुनाव में जीत हासिल कर दोबारा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह भाटी सपा प्रत्याशी हैं और वह एमएलसी स्नातक के लिए ताल ठोंक रहे हैं।

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भाजपा के शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा के गृहजनपद गौतमबुद्ध नगर में जहां सबसे अधिक शिक्षक मतदाता हैं, वहीं स्नातक एमएलसी दिनेश गोयल के गृह जनपद गाजियाबाद में सबसे अधिक स्नातक मतदाता हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर चुके हैं और उन्होंने सभी नौ जिलों के मतदाताओं से गाजियाबाद में संवाद किया था। दूसरी ओर सपा का भी पूरा संगठन प्रचार में लगा है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया से इस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं।

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सपा की ओर से स्नातक एमएलसी सीट पर गौतमबुद्ध नगर के बिसरख निवासी प्रमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट मैदान में हैं। वह गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षक एमएलसी सीट पर सपा ने डॉ. नितिन तोमर को उतारा है। वह हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। हापुड़ स्थित जेपीएस ग्लोबल एकेडमी के प्रधानाचार्य हैं।

सपा की ओर से स्नातक सीट के लिए मेरठ-सहारनपुर खंड के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी का पूरा जोर है कि मतदान के दिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। उनका प्रयास निष्पक्ष मतदान का रहेगा।

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव

वर्ष 2020 में भाजपा ने शिक्षक संघ का अभेद्य किला जीता

मेरठ-सहारनरपुर खंड की शिक्षक और स्नातक सीटों को वर्ष 2020 से पहले तक माध्यमिक शिक्षक संघ का अभेद्य किला माना जाता था। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को जीत नहीं मिली थी। वर्ष 2020 में हुए चुनाव में भाजपा ने यह किला ढहा दिया। शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा ने आठ बार जीते यानी 48 सालों से अजेय रहे ओम प्रकाश शर्मा को हराया। स्नातक सीट पर वर्ष 2020 में भाजपा के दिनेश गोयल ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष और इस सीट पर चार बार यानि लगातार 24 साल तक एमएलसी रहे हेम सिंह पुंडीर को हराया था। भाजपा का प्रयास है कि इन दोनों सीटों पर उनका कब्जा बरकरार रहे, जबकि सपा के नेता भी पूरे प्रयास में जुटे हैं कि वह इस चुनाव में जीत हासिल कर सकें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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