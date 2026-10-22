MLC चुनाव में तय होगा गौतमबुद्ध नगर के इन दो नेताओं का सियासी भविष्य

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर समेत नौ जिलों में शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। खंड के नौ जिलों में शुक्रवार को मतदान होगा। यह चुनाव जिले के भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और सपा के प्रमेंद्र सिंह भाटी का सियासी भविष्य भी तय करेगा।

उत्तर प्रदेश में एमएलसी शिक्षक और स्नातक मेरठ खंड के चुनाव का माहौल गरमा चुका है। खंड के नौ जिलों में शुक्रवार को मतदान होगा। यह मतदान गौतमबुद्ध नगर के दो नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेगा।

इस चुनाव में एमएलसी शिक्षक के लिए ग्रेटर नोएडा के श्रीचंद शर्मा फिर मैदान में हैं, जो वर्ष 2020 में इस चुनाव में जीत हासिल कर दोबारा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह भाटी सपा प्रत्याशी हैं और वह एमएलसी स्नातक के लिए ताल ठोंक रहे हैं।

भाजपा के शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा के गृहजनपद गौतमबुद्ध नगर में जहां सबसे अधिक शिक्षक मतदाता हैं, वहीं स्नातक एमएलसी दिनेश गोयल के गृह जनपद गाजियाबाद में सबसे अधिक स्नातक मतदाता हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर चुके हैं और उन्होंने सभी नौ जिलों के मतदाताओं से गाजियाबाद में संवाद किया था। दूसरी ओर सपा का भी पूरा संगठन प्रचार में लगा है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया से इस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं।

सपा की ओर से स्नातक एमएलसी सीट पर गौतमबुद्ध नगर के बिसरख निवासी प्रमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट मैदान में हैं। वह गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षक एमएलसी सीट पर सपा ने डॉ. नितिन तोमर को उतारा है। वह हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। हापुड़ स्थित जेपीएस ग्लोबल एकेडमी के प्रधानाचार्य हैं।

सपा की ओर से स्नातक सीट के लिए मेरठ-सहारनपुर खंड के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी का पूरा जोर है कि मतदान के दिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। उनका प्रयास निष्पक्ष मतदान का रहेगा।