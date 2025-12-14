Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
RLD विधायक मदन भैया को बड़ी राहत, बूथ कैप्चरिंग केस में 29 साल बाद हुए बरी

उत्तर प्रदेश के खतौली से रालोद विधायक मदन भैया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 1996 के लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से घिरे मदन भैया को 29 साल बाद बरी कर दिया है।

Dec 14, 2025 03:05 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश के खतौली से रालोद विधायक मदन भैया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 1996 के लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से घिरे मदन भैया को 29 साल बाद बरी कर दिया है।

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, पीठासीन अधिकारी महेंद्र नाथ तिवारी 7 मई 1996 को लोनी के मतदान केंद्र संख्या-112 प्राइमरी पाठशाला सरफुदीनपुर जावली में मतदान करा रहे थे।

आरोप था कि तत्कालीन सपा विधायक (मौजूदा खतौली से रालोद विधायक) मदन भैया अपने तीन गनर और 14 स्थानीय लोगों के साथ बूथ पर पहुंचे। मदन भैया पर आरोप था कि उन्होंने रालोद मुखिया अजित सिंह के सामने सपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे मुखिया गुर्जर के समर्थन में बूथ कैप्चरिंग कराई थी।

पुलिस ने जांच के दौरान सभी 14 लोगों के नाम आरोपियों की लिस्ट से बाहर कर दिए थे, जबकि मदन भैया, तत्कालीन सरकारी गनर उदित नारायण मिश्रा और खेमचंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। साक्ष्य के अभाव में मदन भैया और गनर खेमचंद को बरी कर दिया गया, जबकि सरकारी गनर उदित नारायण मिश्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।

बता दें कि, मदन भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। गुर्जर समाज से आने वाले मदन भैया का अपने समाज और कार्यकर्ताओं में काफी प्रभाव है।

