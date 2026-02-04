Hindustan Hindi News
गलत आदमी समझ लिया, कनॉट प्लेस में मारे गए शिवम की घटना एक सवाल भी छोड़ गई

संक्षेप:

कनॉट प्लेस में डिलीवरी बॉयज के हाथों मारे गए शिवम गलतफहमी का शिकार हुए। आरोपी किसी और से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। दिल्ली के सबसे सुरक्षित जगह पर हुई यह घटना एक सवाल भी छोड़ गई।

Feb 04, 2026 09:28 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2–3 जनवरी की दरम्यानी रात हुई एक बर्बर घटना में 36 वर्षीय कारोबारी शिवम गुप्ता आखिरकार अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। दोस्तों के साथ पार्टी करने घर से निकले शिवम को तीन बाइक सवार युवकों ने किसी और समझकर बेरहमी से पीट दिया। सिर पर हेलमेट से वार किए गए, जमीन पर गिरने के बाद सीने पर बार-बार कुचला गया। गंभीर रूप से घायल शिवम दो हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। यह सनसनीखेज हत्याकांड एक सवाल भी छोड़ गई। पुलिस ने आज दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

परिजनों के मुताबिक, शिवम को कनॉट प्लेस के ई-ब्लॉक पार्किंग इलाके में लहूलुहान हालत में छोड़ दिया गया था। पुलिस ने 6 जनवरी को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या के प्रयास) और धारा 3(5) (सामान्य आशय) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

परिवार अब भी सदमे में है। पिता अनिल कांत गुप्ता ने कहा, “उसकी मौत ने ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो कभी नहीं भरेगा। उसकी मां बिल्कुल टूट चुकी हैं, बहन और जीजा भी सदमे में हैं।”

गलत पहचान बनी जानलेवा

पुलिस और परिवार की जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उनका एक दोस्त इलाके में खड़े एक व्यक्ति से पानी मांग रहा था। कथित तौर पर उस व्यक्ति ने उन्हें झिड़क दिया और गाली-गलौज की। इसी बात से नाराज़ होकर उसने दो दोस्तों को बुलाया और बदला लेने के लिए तीनों बाइक से ई-ब्लॉक पहुंचे। मुख्य आरोपी ने शिवम की ओर इशारा कर उसे वही व्यक्ति बताकर हेलमेट से सिर पर वार कर दिया। शिवम के गिरते ही एक आरोपी बाइक से उतरा और उनके सीने पर लगातार पैर रखकर कुचलता रहा, फिर तीनों फरार हो गए।

वारदात एक सवाल भी छोड़ गई

दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके कनॉट प्लेस में शिवम गुप्ता की मौत किसी पुरानी दुश्मनी या आपराधिक रंजिश का नतीजा नहीं थी। यह एक गलत पहचान थी, जिसने 36 साल के कारोबारी को मौत की नींद सुला दिया। परिवार के मुताबिक, आरोपी किसी और से बदला लेना चाहते थे, लेकिन निशाना बन गया शिवम, जो सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। सवाल यह है कि क्या अगर वह सही आदमी होता, तब भी इतनी बेरहमी जायज होती?

परिवार को यूं मिली खबर

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित घर में शिवम के देर रात तक न लौटने से परिजन चिंतित हो गए। पिता ने बताया, “हम फोन करते रहे, मोबाइल बंद था। दोबारा कॉल किया तो एक पुलिसकर्मी ने फोन उठाया और बताया कि हमारा बेटा बेहोश और खून से लथपथ है।” अगले दिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूरी घटना की जानकारी दी। 3 जनवरी को शिवम को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से गंभीर सिर की चोट देखते हुए उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया।

सीटी स्कैन में खोपड़ी में कई फ्रैक्चर सामने आए। 4 जनवरी को सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने 36–72 घंटे में होश आने की उम्मीद जताई थी। पिता के मुताबिक, “7 जनवरी को उसने कुछ मिनट आंखें खोलीं, फिर हालत लगातार बिगड़ती चली गई।” 19 जनवरी को शिवम का निधन हो गया।

मिलनसार था शिवम

परिवार ने शिवम को मिलनसार और मददगार इंसान बताया। वे कुत्तों से बेहद प्रेम करते थे और अपने जीजा के साथ निर्माण व्यवसाय चला रहे थे। पिता ने भावुक होकर बताया कि शिवम ने आयरलैंड से खरीदा लैब्राडोर पाला था। भतीजे को डर लगने पर उन्होंने कुत्ते को बुलंदशहर में दोस्त के यहां शेल्टर दिलाया, लेकिन हर कुछ हफ्तों में उससे मिलने जरूर जाते थे। 2024 में कुत्ते की मौत तक वे यह सिलसिला निभाते रहे।

