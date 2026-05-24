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काम की बात: दिल्ली सरकार ने की मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत, 26 शानदार स्कूल होंगे तैयार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mission Kayakalp Vidyalaya : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए ‘मिशन कायाकल्प विद्यालय’योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली के 26 स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों में ही तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने की मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत, 26 शानदार स्कूल होंगे तैयार

राजधानी में बेहतर स्कूल तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में दिल्ली के हर जिले में दो शानदार स्कूल तैयार किए जाएंगे। इस कार्य में जिले के डीएम, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। इन 26 स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों में ही तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली में एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। इनमें से काफी स्कूल खराब हालत में हैं। कई बार स्वयं मंत्रियों ने निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पानी, शौचालय, इमारत आदि की खामियों को देखा है। ऐसे में दिल्ली सरकार राजधानी के स्कूलों को आधुनिक के साथ स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

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13 जिलों में दो-दो स्कूलों का चयन किया गया

इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में दो-दो स्कूलों का चयन किया गया है जिनका कायाकल्प कर बच्चों के लिए सुरक्षित और आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाएगा। इन स्कूलों में मरम्मत कार्य, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। ग्रीष्मकाल अवकाश की समाप्ति से पहले यह कार्य पूरा कर स्कूल को एक बेहतर अवस्था में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों में ये कार्य होंगे

● साफ शौचालय तैयार किए जाएंगे, जहां शौचालय नहीं है

● मौजूदा शौचालयों की मरम्मत कर उसे स्वच्छ और बेहतर रूप में तैयार किया जाएगा

● स्कूलों में स्वच्छ पानी एवं वाटर कूलर का बंदोबस्त किया जाएगा

● मरम्मत कार्य में टूटे प्लास्टर एवं सीपेज को ठीक किया जाएगा और छत की वॉटरप्रू‌फिंग होगी

● स्कूल में सफेदी, पेंट और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे

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सीएसआर फंड प्रयोग करें

इन स्कूलों को बेहतर स्थिति में लाने के लिए सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉंस्बिलिटी) फंड लेने का प्रयास किया जाए। इस फंड के माध्यम से अधिकारी स्कूलों का नवीनीकरण करें। बड़े कार्यों के लिए नियमानुसार शिक्षा विभाग द्वारा बजट दिया जाएगा।

डीएम द्वारा किया जाएगा तालमेल

प्रत्येक जिले के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूल प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग एवं सीएसआर फंड देने वाली कंपनियों के साथ बैठक करें। साथ ही पांच दिन के भीतर एसडीएम या तहसीलदार स्कूल का निरीक्षण करें। 40 दिनों में यह कार्य पूरा किया जाए।

रिपोर्ट - अमित झा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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