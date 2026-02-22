पंडाल से गायब, खंडहर में मिली: पलवल में शादी के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, ऐसे पकड़ गया आरोपी
परिजनों को देखते ही आरोपी दीवार कूदकर भागने लगा, लेकिन गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं।
पलवल के गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान दो साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। गदपुरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप के अनुसार, गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि वह 19 फरवरी की रात अपने परिवार के साथ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। रात करीब 9:00 बजे उसकी दो साल की बेटी अचानक पंडाल से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया।
परिवार के सदस्य बच्ची को ढूंढ ही रहे थे कि बच्ची के मामा ने शोर मचाया। उसी दौरान पास ही एक खंडर पड़े प्लॉट से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्ची के पिता और मामा दीवार कूदकर अंदर पहुंचे तो देखा कि बच्ची रो रही थी और उसके पास शहजाद नाम का युवक मौजूद था। परिजनों को देखते ही आरोपी दीवार कूदकर भागने लगा, लेकिन गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं।
घटना की सूचना मिलते ही गदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
रिपोर्ट: अजित कुमार
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग