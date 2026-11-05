फरीदाबाद में लापता कंपनी कर्मचारी की गला रेतकर हत्या, खेत में मिली लाश
फरीदाबाद में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले दो दिन से लापता एक कंपनी कर्मचारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वह अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है।
फरीदाबाद के सरूरपुर के श्याम नगर से दो दिन से लापता कंपनी कर्मचारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह उसका शव सरूरपुर गांव में खेत में लहूलुहान अवस्था में मिला। मृतक की पहचान 22 साल के सचिन के रूप में हुई है। वह श्याम नगर में माता-पिता के साथ रहता था।
सचिन अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। उससे बड़ी उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। आरोपी और हत्या की वजह पता नहीं चली है। पुलिस जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार उसका परिवार मूलरूप से बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले कई सालों से फरीदाबाद में रह रहा है। सचिन घर के पास ही एक कंपनी में नौकरी करता था।
धारदार हथियार से काटा गया गला
सोमवार सुबह वह घर से ड्यूटी जाने के लिए निकला था, मगर शाम को वापस नहीं लौटा। मृतक की बहन का कहना है कि सचिन को शराब पीने की आदत थी। इस कारण कई बार वह रात को घर नहीं आता था। सोमवार शाम को भी जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने सोचा किसी दोस्त के पास ठहर गया होगा। अगले दिन भी जब वह नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह लोगों ने खेत में शव पड़ा देखकर परिवार के सदस्यों को सूचना दी। उसका गला धारदार हथियार से काटा गया था। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
बुजुर्ग मां-बाप का इकलौता सहारा था सचिन
सचिन अपने बुजुर्ग माता-पिता का इकलौता सहारा व परिवार में कमाने वाला था। सचिन की एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो गई है। घर में सचिन की शादी के लिए बात चल रही थी और लड़की देखी जा रही थी। झटके में उसके माता-पिता के सारे सपने चकनाचूर हो गए। सचिन के पड़ोसी ने बताया कि उसकी किसी से लड़ाई नहीं करता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले
मुजेसर थाना प्रभारी पूरण सिंह का कहना है कि अभी हत्या करने वालों और हत्या के कारणों का पता नहीं लगा है। आस-पास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। क्राइम ब्रांच के साथ ही थाने की टीमें भी मामले क जांच में जुटी हैं। लोगों से भी पूछताछ चल रही है। उनका दावा है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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