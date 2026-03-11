फरीदाबाद में सुनार को कट्टा दिखाकर लूट लिए 57 लाख के आभूषण, देखिए डकैती का CCTV वीडियो
लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब 57 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीमों ने मौका मुआयना किया।
फरीदाबाद के सरूरपुर गांव में नकाबपोश बदमाश बुधवार को दिनदहाड़े एक सुनार की दुकान में घुसकर 350 ग्राम सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब 57 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीमों ने मौका मुआयना किया। मुजेसर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नकाबपोश और हेलमेट लगाकर आए 3 बदमाश
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-85 निवासी संजय की सरूरपुर गांव में आभूषणों की दुकान है। बुधवार दोपहर वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दोपहर में करीब 2:15 बजे बाइक पर सवार होकर तीन नकबापोश बदमाश दुकान के सामने पहुंचे। उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे। बदमाशों में से दो दुकान के अंदर घुस गए, जबकि तीसरा आरोपी बाइक के पास बाहर खड़ा होकर निगरानी करता रहा।
कट्टा-चाकू दिखाकर लूट ली सुनार की दुकान
दुकान में घुसते ही बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू निकाल लिए। उन्होंने पहले सुनार को चाकू दिखाकर डराया। इसके बाद पीड़ित के सिर पर पिस्तौल तान दी। इससे डरकर सुनार ने दुकान में रखे आभूषण बदमाशों के हवाले कर दिया। इसके बाद अरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फरारहो गए।
बदमाशों के जाते ही मचाया शोर, पुलिस ने दर्ज की शिकायत
बदमाश पीड़ित का मोबाइल फोन भी लूटकर ले गए, ताकि वह तुरंत किसी को सूचना न दे सके। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित संजय ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुजेसर थाना पुलिस और संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित से घटना की जानकारी ली।
पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी आया सामने
कुछ देर बाद अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के रास्तों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच का सहारा लेकर आराेपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
