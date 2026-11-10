बेटे के पास पटाखे फोड़ रहा था नाबालिग, पिता ने कर दी पीट-पीटकर हत्या
पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग पर किन हालातों में जानलेवा हमला किया गया और उससे पहले क्या-क्या हुआ।
दिल्ली के आनंद पर्बत इलाके में पटाखे फोड़ने के विवाद पर एक शख्स ने नाबालिग की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग उस शख्स के बेटे के पास पटाखे फोड़ रहा था। इस बात से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पीट-पीटकर नाबालिग की हत्या कर दी। घटना बलजीत नगर की पंजाबी बस्ती की है। पीड़ित एक अन्य नाबालिग के पास पटाखे फोड़ रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद उनमे से एक के पिता अंदर से लोने की रॉड लेकर आ गए और पटाखे फोड़ने वाले नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
जानकारी के मुताबिक मारपीट के दौरान नाबालिग गंभीर तौर पर घायल हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग पर किन हालातों में जानलेवा हमला किया गया और उससे पहले क्या-क्या हुआ। पुलिस ने मुन्ना और उसके बेटे को भी पकड़ लिया है।
आनंद पर्वत पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानलेवा हमले से पहले असल में क्या-क्या हुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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