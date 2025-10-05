गाजियाबाद में स्कूल से अगवा कर नाबालिग छात्रा का किया रेप, 2 साल तक बनाया हवस का शिकार- अरेस्ट

पीड़िता का आरोप है कि लड़का लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। घर बदलने पर भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसने परिजनों को बताया। शिकायत पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर इंदिरापुरम थाना पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके से नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। आरोपी युवक ने दो साल पहले पीड़िता को स्कूल के बाहर से किडनैप किया था, जिसके बाद होटल ले जाकर उसके साथ हैवानगी की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता का आरोप है कि लड़का लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। घर बदलने पर भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसने परिजनों को बताया। शिकायत पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर इंदिरापुरम थाना पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

भौपुरा क्षेत्र में रहने वाली किशोरी दो साल पहले दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तब वह 17 वर्ष की थी। उस दौरान स्कूल के बाहर तथम उर्फ तरुण नाम का युवक अचानक ने उसका रास्ता रोका और मारपीट कर जबरन अपने साथ इंदिरापुरम थानाक्षेत्र के क्राऊन पैलेस होटल में ले गया। यहां उसे धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और पुलिस व परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उस घटना के बाद तरुण पीड़िता को ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करता रहा। डर के चलते उसने परिजनों और पुलिस से कुछ भी नहीं कहा। इस दौरान छात्रा ने अपना घर भी बदल लिया और घर से निकला भी बंद कर दिया।