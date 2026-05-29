बहन से नजदीकी बर्दाश्त नहीं, नाबालिग को 4 बार चाकू घोंपा; मरा समझकर नाले में फेंक दिया
दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो लोगों ने एक नाबालिग लड़के पर चार बार चाकू से वार किया और उसे मरा समझकर गंदे नाले में फेंक दिया। नाबालिग लड़के का एक आरोपी की बहन के साथ प्रेम-प्रसंग था। इसी से नाराज होकर उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई।
दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो लोगों ने एक नाबालिग लड़के पर चार बार चाकू से वार किया और उसे मरा समझकर गंदे नाले में फेंक दिया। नाबालिग लड़के का एक आरोपी की बहन के साथ प्रेम-प्रसंग था। इसी से नाराज होकर उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई थी।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक आदमी और उसके साथी ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़के को चार बार चाकू मारा। नाबालिग लड़के का उस आदमी की बहन के साथ रिश्ता था। यह मानकर कि वह मर चुका है आरोपियों ने उसे मीरा बाग में एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों में से एक मनदीप उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के संबंध में पश्चिम विहार ईस्ट थाने में मामला दर्ज किया गया था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोनू और उसके साथी ने कथित तौर पर पीड़ित को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि पीड़ित का आरोपियों में से एक की बहन के साथ प्रेम-संबंध था। पुलिस के अनुसार, 18 मई को उन दोनों आदमियों ने बातचीत करने के बहाने लड़के को अपने साथ चलने के लिए मनाया।
इसके बाद वे उसे मीरा बाग में 'गंदा नाला' इलाके में ले गए। वहां उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने समझा की उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने और अपराध को छिपाने के लिए उसे नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।
यह मामला 19 मई को तब सामने आया जब पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि इलाके में एक गंभीर रूप से घायल लड़का मिला है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई घाव पाए। होश खोने से पहले उस नाबालिग ने अपने हमलावरों की पहचान शिवम और मनदीप उर्फ मोनू के रूप में की। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार को नजफगढ़-नांगलोई रोड पर बक्करवाला मोड़ के पास मोनू का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसके चचेरे भाई शिवम को पीड़ित के साथ अपनी बहन के रिश्ते पर आपत्ति थी और वह उसे मार डालना चाहता था।
पुलिस ने बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस पर हमला कर दिया। उत्तम नगर का रहने वाला मोनू पहले भी तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इनमें दो हथियारबंद लूट के मामले और एक मारपीट का मामला शामिल है। पुलिस ने बताया कि पिछले मामलों में जेल की सजा काटने के बाद करीब दो महीने पहले ही वह जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने बताया कि दूसरे आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।