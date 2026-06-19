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गणित की छोटी सी गलती से पलट गया चेक बाउंस का केस, कोर्ट ने आरोपी कपल को किया दोषमुक्त

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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दिल्ली की कोर्ट ने जब इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान मूलधन और ब्याज का हिसाब लगवाया, तो पीड़िता का दावा गलत पाया गया। कोर्ट ने माना कि वास्तविक देनदारी कम थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी दंपती को दोषमुक्त कर दिया।

गणित की छोटी सी गलती से पलट गया चेक बाउंस का केस, कोर्ट ने आरोपी कपल को किया दोषमुक्त

चेक बाउंस के एक मामले में शिकायतकर्ता की छोटी सी गणितीय चूक आरोपी दंपती के लिए राहत बन गई। दिल्ली के द्वारका की जिला अदालत ने ब्याज की गलत गणना के आधार पर दाखिल मुकदमे में आरोपी दंपती रुक्साना और मेनुद्दीन को दोषमुक्त कर दिया।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिव कुमार की अदालत ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) ऐक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई तभी हो सकती है, जब चेक की रकम वास्तविक कानूनी देनदारी के बराबर या उससे कम हो। इस मामले में चेक की राशि देनदारी से अधिक पाई गई।

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यह मामला वर्ष 2019 का है। शिकायतकर्ता रेणु देवी को किराये के मकान की तलाश थी। एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से उनकी मुलाकात रघुबीर नगर निवासी रुक्साना और उसके पति मेनुद्दीन से हुई। दोनों ने अपना मकान देने के लिए तीन लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेने का प्रस्ताव रखा। 6 मई 2019 को दोनों पक्षों में इसके लिए बंधक समझौता हुआ। इसमें इस रकम को लोन के रूप में दर्शाया गया। तय हुआ कि आरोपी दंपती हर महीने छह हजार रुपये ब्याज के तौर पर देंगे। शुरुआत में आरोपियों ने दो महीने का ब्याज दिया, फिर भुगतान बंद हो गया।

चेक पर लिखी राशि तय राशि से अधिक

कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की उपस्थिति में ब्याज और मूलधन का हिसाब लगवाया, तो पीड़िता के दावों की पोल खुल गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, मई 2019 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच करीब 68 महीने का समय बीता था। यदि छह हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से पूरे 68 महीनों का ब्याज निकाला जाए तो वह 4.08 लाख रुपये बनता है। इसमें तीन लाख रुपये की मूल राशि जोड़ने पर कुल देनदारी 7.08 लाख रुपये होती है। चूंकि पीड़िता ने स्वीकार किया था कि आरोपियों ने दो महीने का ब्याज यानी 12 हजार रुपये पहले ही दे दिए थे, तो वास्तविक देनदारी सिर्फ 6.96 लाख रुपये ही रह जाती है। इसके विपरीत, जो चेक कोर्ट में पेश किया गया वह 7.20 लाख रुपये का था। यह राशि वास्तविक गणना से 24 हजार रुपये अधिक थी। कोर्ट ने माना कि चेक पर लिखी राशि पीड़िता की गणना व दावों से ज्यादा है। इसी गणितीय चूक के आधार पर अदालत ने आरोपी दंपती को बरी करने का आदेश दिया।

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खाता बंद होने से चेक बाउंस हुआ

बढ़ते विवाद के बीच देनदारी चुकाने के लिए 30 जनवरी 2024 को 7.20 लाख रुपये का एक चेक जारी किया गया। रेणु ने जब इस चेक को बैंक में लगाया तो वह ‘खाता बंद होने’ की वजह से बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी दंपती ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ तीन लाख रुपये का लोन लिया था और सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक दिया था।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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