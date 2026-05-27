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दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर की आग से घर खाक, 13 साल के बच्चे की मौत, बुजुर्ग महिला घायल

Ratan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
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Delhi fire news: इस हादसे में 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 65 साल की बुजुर्ग महिला बुरी तरह से जलने के कारण अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन में एक मकान में घटी है।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर की आग से घर खाक, 13 साल के बच्चे की मौत, बुजुर्ग महिला घायल

Delhi fire news: भीषण गर्मी के बीच राजधानी के पश्चिमी दिल्ली से भयानक आग की खबर सामने आई है। इस हादसे में 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 65 साल की बुजुर्ग महिला बुरी तरह से जलने के कारण अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन में एक मकान में घटी है। मृतक लड़के का नाम जसप्रीत है। वहीं घायल महिला का नाम स्वमजीत कौर है। जानकारी में सामने आया है कि महिला इस हादसे में 35 फीसदी तक जल चुकी है।

जस्प्रीत की मौत, स्वमजीत कौर घायल

हादसा ख्याला इलाके के एक मकान में हुआ, जहां सुबह करीब 2:45 बजे आग लगने की सूचना दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) को मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की चार गाड़ियां भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 4:10 बजे तक आग पर काबू पाया गया। मृतक की पहचान जसप्रीत के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला स्वमजीत कौर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वह करीब 35 फीसदी तक झुलस गई हैं।

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इलेक्ट्रिक स्कूटर की चिंगारी से घर में लगी आग

DFS अधिकारियों के मुताबिक, आग घर के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर और वहां रखे घरेलू सामान में लगी थी। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों और PCR कर्मियों ने दोनों घायलों को बाहर निकालकर रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जसप्रीत को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है।

बीते दिनों एनसीआर में कई जगह लगी थी आग

आपको बताते चलें कि बीती 25 मई को दिल्ली एनसीआर से दो जगह आग लगने की खबर सामने आई थी। ये घटनाएं गाजियाबाद में घटी थीं। पहली घटना पंखा-लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में हुई थी, जहां भीषण आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ था।

वहीं दूसरी घटना इंदिरापुरम की झुग्गियों में हुई थी। जहां कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई थीं। आग लगने के बाद आनन-फानन में लोगों को बाहर निकाला गया था। वहीं झुग्गियों में रखे सिलेंडर में बुरी तरह धमाके हुए थे, जिससे इलाका दहल गया था। आग इतनी भयानक थी कि पास में खड़ीं चार-पांच गाड़ियां जलकर खाक हो गई थीं। दमकल विभाग की तत्परता ने बड़े हादसे को होने से टाल दिया था।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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