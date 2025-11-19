गाजियाबाद में खौफनाक घटना! नाबालिग को ईंट से कुचलकर मार डाला; पकड़ा गया आरोपी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव कनकपुर में दो दिन लापता 15 साल के किशोर का शव जगल में पड़ा मिला। किशोर की ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या की गई थी।

Wed, 19 Nov 2025 11:21 AM
एनसीआर के गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव कनकपुर में दो दिन लापता 15 साल के किशोर का शव जगल में पड़ा मिला। किशोर की ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या की गई थी। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस घटना की खबर सुनने के बाद मां का रो रोकर बुरा हाल है।

मिली जानकारी के अनुसार मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव कनकपुर नरेश कुमार अपनी पत्नी अनीता , पुत्र दीपांशु और हिमांशु के साथ रहते हैं। उनका 15 साल का बेटा हिमांशु एक प्रॉपर्टी डीलर के पास काम करता था। दो दिन पहले किशोर अचानक लापता हो गया था। परी जिन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और किशोर की तलाश रिश्तेदारी में शुरू कर दी। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक युवक की बहन के देवर पर शक जाहिर किया और उसके गांव पहुंचे। इसके बाद ग्राम इन्होंने उक्त युवक को भोजपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी ने बताया की हिमांशु की ईद से कूच कर हत्या कर दी गई है। सबको मुकीमपुर के जंगल में फेंका गया है और उसके कपड़े 2 किलोमीटर दूर फेंके गए हैं।

पुलिस ने निशानादेही के आधार पर गांव मुकीमपुर के जंगल से किशोर की नग्न अवस्था में सब बरामद कर लिया। किशोर की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मां बेटे को याद करके बार-बार बेहोश हो रही है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है एक आरोपी को हिरासत में ले रखा है। हत्या क्यों और किन कारणों से की गई है इसका खुलासा जल्द कर दिया जाएगा।

