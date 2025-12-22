दिल्ली में चाकूबाजी, 16 साल के लड़के को मार डाला; दूसरा अस्पताल में भर्ती
दिल्ली में चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इसमें 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 17 साल का दूसरा लड़का गंभीर रूप से घाय हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के उत्तम नगर में अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से हमला करके 16 साल के एक लड़के की कथित तौर पर हत्या कर दी गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि रविवार शाम 7:49 बजे चाकूबाजी की घटना की सूचना पीसीआर (पीसीआर) से मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि टीम के पहुंचने तक घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में पता चला कि घायलों में से एक की पहचान 17 साल ते समीर मोहम्मद के रूप में हुई है। उसका इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे 16 साल के निजाम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने किया। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सुमित उर्फ काना और निखिल उर्फ माथा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।